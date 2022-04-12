"Укрзалізниця" призначила евакуаційні потяги на 12 квітня

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 12 квітня. Сьогодні відправиться 13 потягів.
Інформація з'явилася на сайті "Укрзалізниці".
Як курсуватимуть евакуаційні потяги?
Покровськ
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- 10:00 – 240/239 Покровськ – Тернопіль;
- 14:00 – 241/242 Покровськ – Львів;
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;
- 17:30 – 225/226 Покровськ – Чернівці.
Львів
- 14:00 – 241/242 Львів – Дніпро;
- 22:00 – 274/273 Львів – Полтава Півд.
Інші
- 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас;
- 08:30 – 240/239 Тернопіль – Дніпро;
- 11:20 – 274/273 Слов’янськ – Львів;
- 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ;
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;
- 21:30 – 236/235 Чернівці – Київ-Пас;
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.
Евакуація минулої доби
Протягом дня, 11 квітня, в Україні з гарячих точок евакуювали 4354 особи. Під час евакуації окупаційні війська постійно порушували режим тиші.
Евакуаційними коридорами з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах до Запоріжжя дісталися 3854 особи. З них 556 – з Маріуполя; 3298 осіб евакуйовано з міст Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь Запорізької області.
Колони автобусів, які виїхали із Запоріжжя для евакуації людей із Бердянська, Токмака та Енергодара, утримують окупаційні війська на блокпості у Василівці. Третій день Російська Федерація порушує домовленості щодо забезпечення проїзду автобусів для евакуації людей із цих міст.
З Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної та Попасної Луганської області вдалося евакуювати понад 500 людей.