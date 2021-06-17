Русский
$ 27,03
32,77
  1. Новини економіки
  2. Новини транспорту

"Укрзалізниця" призначила ще два потяги до моря: розклад

17 червня 2021 9:00

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Жителям Києва та Харкова стане легше добиратися до морського курорту – як будуть ходити нові поїзди

"Укрзалізниця" (УЗ) продовжила розширювати маршрутну мережу на літо і призначила ще два потяги до Одеси. Це поїзди №242/241 Одеса – Харків і Інтерсіті №761/762 Київ – Одеса.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Нічний швидкий поїзд Одеса – Харків відправлятиметься з Одеси 17, 21, 24 і 28 червня, назад з Харкова – 18, 22, 25, 29 червня.

З Харкова відправлятиметься о 17:36 і прибуватиме до Одеси в 8:54. З Одеси поїзд відправлятиметься о 23:37 і прибуватиме до Харкова о 14:59.

Поїзд Інтерсіті Київ – Одеса відправиться з Києва 19 червня о 6:15 і прибуде до Одеси о 14:01. Зворотно з Одеси він відправиться у той же день, 19 червня о 15:31 і прибуде до столиці о 22:57.

Не пропусти!
Україна – Північна Македонія: онлайн другого матчу нашої команди на Євро-2020
Україна грає з Північною Македонією на Євро-2020
Реклама

Нагадаємо, на початку літа "Укрзалізниця" призначила більше десятка "курортних" поїздів , які зв'язали морське узбережжя з віддаленими куточками країни.

Також "Укрзалізниця" відновила поїзд Черкаси – Львів. Більше про новий маршрут дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Оформлення пенсій автоматом і монетизація пільг – найважливіше про гроші за тиждень
Оформлення пенсій автоматом і монетизація пільг – найважливіше про гроші за тижденьЕкономіка
Підскок гривні, індексація пенсій і монетизація пільг – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ
Підскок гривні, індексація пенсій і монетизація пільг – найголовніше про гроші СЬОГОДНІЕкономіка
Аеропорт
Аеропорт "Бориспіль" назвав ТОП-10 напрямків: куди найчастіше літають українціЕкономіка
SkyUp і МАУ наростили кількість рейсів на Кавказ: куди, коли і за скільки можна полетіти
SkyUp і МАУ наростили кількість рейсів на Кавказ: куди, коли і за скільки можна полетітиЕкономіка
Туди давно нічого не літало: Зеленський прибув до рідного міста на літаку (фото)
Туди давно нічого не літало: Зеленський прибув до рідного міста на літаку (фото)Влада
"Укрзалізниця" оголосила додаткові поїзди з Києва на Західну УкраїнуТранспорт

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти