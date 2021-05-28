"Укрзалізниця" призначила ще два поїзди до моря: куди і коли поїдемо

Курортні поїзди курсуватимуть по непарних числах місяця. Пасажири одного з рейсів будуть знаходитися в дорозі майже добу

"Укрзалізниця" (УЗ) продовжила розширення маршрутної мережі на літо. На початку червня почнуть курсувати поїзди до моря з Кривого Рогу, Дніпра та Івано-Франківська:

з 3 червня – № 204/190 Кривий Ріг, Дніпро – Генічеськ;

з 5 червня – № 231/232 Івано-Франківськ – Генічеськ.

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Про це повідомила пресслужба перевізника.

Поїзд № 204/190 Кривий Ріг, Дніпро – Генічеськ відправлятиметься з Кривого Рогу по непарних числах о 18:50. Прибуття до Генічеська – о 3:40. Маршрут також пролягає через Нікополь, Запоріжжя, Мелітополь та Новоолексіївку.

У зворотному напрямку рейс почне курсувати з 6 червня. З Генічеська поїзд відправлятиметься о 22:57, а прибуватиме до Кривого Рогу о 7:43.

Поїзд № 231/232 Івано-Франківськ – Генічеськ відправлятиметься з Івано-Франківська по непарних числах о 14:42 і прибуватиме до Генічеська о 17:50 наступного дня. У зворотному напрямку рейс курсуватиме по парних числах. Відправлення з Генічеська об 11:20, прибуття в Івано-Франківськ – о 13:08 наступного дня.

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Зупинки на маршруті – Новоолексіївка, Мелітополь, Запоріжжя, Дніпро, Козятин, Шепетівка, Львів.

Раніше УЗ також призначила поїзд між трьома туристичними регіонами України. "Прикарпатський експрес" з'єднає Волинь, Галичину і Прикарпаття.

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Відео: Halyna Poptsova/Facebook