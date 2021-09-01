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"Укрзалізниця" нагадала про 50% знижки на квитки – хто може заощадити

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
1 вересня, 09:20
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Така пільга надається в Україні вже багато років і дозволяє школярам і студентам подорожувати частіше
"Укрзалізниця" нагадала про знижки для школярів і студентів. Колаж "Сегодня"
"Укрзалізниця" нагадала про знижки для школярів і студентів. Колаж "Сегодня"

Напереододні 1 вересня "Укрзалізниця" нагадала школярам і студентам про можливості купувати квитки з 50% знижкою.

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Як повідомила прес-служба УЗ, квитки зі знижкою можна придбати протягом усього навчального року.

Хто може скористатися знижкою:

  • учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
  • студенти (курсанти невійськових) установ професійної перед вищими і вищої освіти.

На які квитки поширюється знижка:

  • в плацкартних вагонах;
  • вагонах 2-го і 3-го класів всіх категорій поїздів;
  • вагонах регіональних поїздів у внутрішньому сполученні;
  • приміському сполученні.

Нові вагони "Укрзалізниці"

АТ "Укрзалізниця" представила оновлення рухомого складу і представила перші купейні вагони з партії замовлених в 2021 році від Крюківського заводу:

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Пасажирам обіцяють : пеленальні столики, блокування дверей купе з сигналізацією, чотири розетки, вісім портів USB в кожному купе.

Також "Укрзалізниця" представила і вагон-трансформер, обладнаний системою кондиціонування повітря з роздільним регулюванням температури по кожному купе:

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