"Укрзалізниця" нагадала про 50% знижки на квитки – хто може заощадити

Напереододні 1 вересня "Укрзалізниця" нагадала школярам і студентам про можливості купувати квитки з 50% знижкою.
Як повідомила прес-служба УЗ, квитки зі знижкою можна придбати протягом усього навчального року.
Хто може скористатися знижкою:
- учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
- студенти (курсанти невійськових) установ професійної перед вищими і вищої освіти.
На які квитки поширюється знижка:
- в плацкартних вагонах;
- вагонах 2-го і 3-го класів всіх категорій поїздів;
- вагонах регіональних поїздів у внутрішньому сполученні;
- приміському сполученні.
Нові вагони "Укрзалізниці"
АТ "Укрзалізниця" представила оновлення рухомого складу і представила перші купейні вагони з партії замовлених в 2021 році від Крюківського заводу:
Пасажирам обіцяють : пеленальні столики, блокування дверей купе з сигналізацією, чотири розетки, вісім портів USB в кожному купе.
Також "Укрзалізниця" представила і вагон-трансформер, обладнаний системою кондиціонування повітря з роздільним регулюванням температури по кожному купе: