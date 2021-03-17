"Укравтодор" розпочав антикорупційний проєкт разом з ЄБРР

План антикорупційних заходів буде готовий до липня 2021 року

"Укравтодор" розпочинає спільний з ЄБРР антикорупційний проєкт. 12 березня відбулась стартова зустріч щодо розробки та впровадження Плану антикорупційних заходів для дорожньої галузі України.

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Про це повідомляється на офіційній сторінці "Укравтодору" в Facebook.

"Вперше в Україні державна установа переналаштує управлінські та закупівельні практики відповідно до рекомендацій консультантів ЄБРР" , – сказано в повідомленні.

Кредитна угода між Укравтодором та ЄБРР загальною вартістю 450 млн євро була підписана у грудні минулого року. Вона включає не тільки реконструкцію майже 300 км дороги M-05 Київ — Одеса та будівництво Північного обходу Львова, але і впровадження чотирьох важливих реформи для дорожньої галузі. Серед них:

реформа системи закупівель;

підвищення безпеки руху;

розвиток інфраструктури для електротранспорту;

антикорупційна реформа (ключова).

До впровадження антикорупційної реформи залучено Basel Institute on Governance (Швейцарія), що працює у партнерстві з українською юридичною фірмою Sayenko Kharenko. До травня цього року консультанти вивчать та проаналізують наявні в Укравтодорі закупівельні та управлінські процеси з точки зору попередження корупції.

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На основі дослідження до липня 2021 року планується фіналізувати та затвердити План антикорупційних заходів. До 2023 року консультант супроводжуватиме імплементацію Плану в "Укравтодорі" та його підрозділах.

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"За минулий рік нам вдалося перезапустити дорожню галузь – створені єдині правила закупівель, запроваджено незалежний технагляд та додатковий контроль проєктних рішень. Ми працювали над попередженням корупційних ризиків шляхом цифровізації процесів управління та підвищенням виконавчої та фінансової дисципліни. Пілотний проєкт із ЄБРР дає шанс цим змінам стати незворотними", — підкреслив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.

Як повідомлялося, заступник глави Офісу президента і координатор "Великий будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що президентська програма будівництва інфраструктури в 2021 році розшириться на кілька важливих напрямків:

"Велика реставрація" культурних пам'яток України ;

; доступне іпотечне кредитування і фінансовий лізинг;

розвиток мережі регіональних авіахабів, розвиток мережі приміських експресів і швидкісних потягів між найбільшими містами.

Також в планах "Великий будівництва" на цей рік – побудувати і оновити 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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Нагадаємо, за даними "Укравтодору", в 2020 році було відновлено 4 056 км доріг державного значення. Це найвищий показник за весь час незалежності України.

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