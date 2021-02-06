Український лоукостер запускає п'ять рейсів до Європи: скільки коштують квитки

Лоукост-авіакомпанія SkyUp відкриє п'ять нових маршрутів із Києва та Львова в міста Італії та Польщі. Рейси почнуть здійснювати навесні 2021 року:

з 29 березня – Київ – Лодзь (Польща);

з 30 квітня – Львів – Лодзь;

з 21 травня – Львів – Бергамо (Італія);

з 29 травня – Київ – Барі (Італія);

з 29 травня – Київ – Катовіце (Польща).

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Про це свідчать дані системи онлайн-бронювання квитків авіакомпанії.

Рейс Київ – Лодзь спочатку буде здійснюватися двічі на тиждень, а 25 квітня – чотири рази на тиждень. Мінімальна вартість авіаквитків починається від 731 грн в один бік (з урахуванням перевезення тільки ручної поклажі).

Львів – Лодзь буде літати двічі на тиждень. Ціна квитків – від 535 грн в один бік.

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Львів – Бергамо буде літати двічі на тиждень. Квитки від 840 грн в один бік.

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Частота польотів за маршрутом Київ – Барі – двічі на тиждень. Ціна квитків – від 1264 грн.

Київ – Катовіце буде літати тричі на тиждень. Ціна квитків – від 756 грн.

Нагадаємо, раніше SkyUp ввів платне оформлення посадкових талонів в аеропортах на стійках реєстрації. Вартість оформлення посадкового талона в аеропорту тепер становить 18 євро.

Також з серпня в Україні ввели авіаційний збір для пасажирів. Це передбачено законом про внесення змін до Повітряного кодексу. З кожного пасажира, який летить у межах України, стягується державне мито в розмірі 0,5 долара. На міжнародних рейсах сума становить 2 долари.

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А недавно в аеропорту Запоріжжя відкрився новий термінал:

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