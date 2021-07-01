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Україна відновлює сполучення з Словаччиною: список поїздів та розклад

1 липня 2021 18:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Поїзд Кошице – Мукачево – Кошице щодня курсуватиме до Словаччини, у нього передбачена зупинка в Чопі

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

З четверга, 1 липня, Україна відновила залізничне сполучення зі Словаччиною. "Укрзалізниця" відновлює щоденне курсування поїздів №960/961 та №962/963 Кошице – Мукачево – Кошице.

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Про це повідомляє прес-служба

"Це стало можливим завдяки домовленості української та словацької залізниць та у зв’язку з покращенням епідемічної ситуації", – йдеться у повідомленні.

Компанія відновлює:

  • Поїзд №960 Кошице – Мукачево вирушатиме о 09:08 за словацьким часом, о 12:00 прибуватиме до Чопа та о 14:00 за українським часом прибуватиме до Мукачева. У зворотному напрямку поїзд №961 Мукачево – Кошице вирушатиме о 14:48 та о 18:13 прибуватиме до Кошице.
  • Поїзд №962 вирушатиме з Кошице об 11:51, прибуватиме в Чоп о 14:51 та в Мукачево о 16:53. Зворотно поїзд №963 відправлятиметься з Мукачева о 18:16 та прибуватиме до Кошице о 21:33

Також "Укрзалізниця" відновлює курсування поїздів №8862/8861 Кошице – Чоп та №8860/8863 Чієрна над Тисою – Чоп.

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"Відновлення та розвиток міжнародного залізничного сполучення — один із пріоритетів роботи пасажирського господарства Укрзалізниці. Наразі вже відновлено залізничне сполучення з Австрією, Угорщиною та Словаччиною. Переговори щодо сполучення з Польщею тривають, сподіваюсь, вже незабаром ми відновимо швидкісні маршрути до Перемишля", – сказав в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

Квитки на потяги можуть придбати всі охочі в міжнародних квиткових касах вокзалів. Проте слід дотримуватись всіх коронавірусних норм і не забувати про правила в'їзду на територію Словаччини.

Зазначимо, що сполучення між країнами відновили через стабілізацію епідситуації через коронавірус в Україні та Словаччині.

Раніше ми повідомляли, що з 1 червня "Укрзалізниця" відновила міжнародне сполучення з Австрією та Угорщиною, поїзд Київ – Відень курсує щодня.

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