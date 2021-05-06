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Туристи повернулися в літаки. У Ryanair і Wizz Air вперше за рік стало більше пасажирів

6 травня, 12:41

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Повністю відновитися після "ковідного" обвалу пасажиропотоку авіакомпанії вочевидь зможуть ще не скоро – поки що використовують менше половини потенціалу

/ Фото: AFP

Найбільші лоукост-авіакомпанії Європи Ryanair і Wizz Air вперше за останні 14 місяців зафіксували зростання числа пасажирів:

  • Ryanair у квітні перевіз 1 млн пасажирів. Для порівняння: минулого року перевезення за той же місяць склали 40 тис. людей, а втрати пасажиропотоку в 2020-му становили до 99%.
  • Wizz Air повідомила про 564 тис. пасажирів у квітні. У квітні-2020 авіакомпанія перевезла 78 тис. людей.
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Про це йдеться у звітності Ryanair і Wizz Air за квітень, повідомило агентство AllianceNews.

У 2021 році Ryanair планує перевозити до 70% від звичайної кількості пасажирів у літні місяці. При цьому в Україні Ryanair відновлює лише третину доковідних "літніх" рейсів. А Wizz Air протягом останнього місяця використовувала лише 22% свого звичайного завантаження.

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Нагадаємо, тим часом в Україні вже почався туристичний ажіотаж. Українці, що скучили за подорожами, масово скуповують путівки на літо:

Відео: Сьогодні

Раніше лоукостер SkyUp виключив із системи бронювання 15 маршрутів з України в Європу. Ці рейси перевізник планував запустити в літньому розкладі польотів. Тепер же в SkyUp заявили про оптимізацію польотної програми.

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