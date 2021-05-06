Туристи повернулися в літаки. У Ryanair і Wizz Air вперше за рік стало більше пасажирів

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Найбільші лоукост-авіакомпанії Європи Ryanair і Wizz Air вперше за останні 14 місяців зафіксували зростання числа пасажирів:
- Ryanair у квітні перевіз 1 млн пасажирів. Для порівняння: минулого року перевезення за той же місяць склали 40 тис. людей, а втрати пасажиропотоку в 2020-му становили до 99%.
- Wizz Air повідомила про 564 тис. пасажирів у квітні. У квітні-2020 авіакомпанія перевезла 78 тис. людей.
Про це йдеться у звітності Ryanair і Wizz Air за квітень, повідомило агентство AllianceNews.
У 2021 році Ryanair планує перевозити до 70% від звичайної кількості пасажирів у літні місяці. При цьому в Україні Ryanair відновлює лише третину доковідних "літніх" рейсів. А Wizz Air протягом останнього місяця використовувала лише 22% свого звичайного завантаження.
Нагадаємо, тим часом в Україні вже почався туристичний ажіотаж. Українці, що скучили за подорожами, масово скуповують путівки на літо:
Раніше лоукостер SkyUp виключив із системи бронювання 15 маршрутів з України в Європу. Ці рейси перевізник планував запустити в літньому розкладі польотів. Тепер же в SkyUp заявили про оптимізацію польотної програми.