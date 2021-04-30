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Три дні натягували на опори: в Україні відкрили міст, який не ремонтувався 60 років

30 квітня, 11:35

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

В ході "Великого будівництва" Зеленського у Вінницькій області оновили проблемний шляхопровід. Будувати довелося незвичайним способом

У місті Козятин Вінницької області відкрили повноцінний рух транспорту на мосту, який знаходиться на 298 + 056 км дороги національного значення H-02 / М-06 / – Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка. Міст був побудований більше 60 років тому і весь цей час стояв без ремонту. Шляхопровід відновили по програмі президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

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Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

"Демонтаж старих конструкцій зайняв чимало часу. Постійний рух електропотягів не давав можливості зводити споруду безпосередньо на місці її встановлення, тому міст збирали з металоконструкцій поряд з мостовою проймою. Потім три дні натягували на опори" , – розповів Борзов.

Довжина шляхопроводу – 43,8 м. При заміні його розширили до 9 метрів і розширили пішохідні переходи.

До кінця літа 2021 року капітальний ремонт моста буде завершений повністю, додав Сергій Порожнюк, директор ТОВ "Мостобудівельний загін №112", яка є генеральним підрядником будівництва.

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Як підрахували в "Укравтодорі", в 2021 році за Національною програмою відновлення мостів буде побудовано, реконструйовано і відновлено 150 штучних споруд на державних дорогах у всіх областях.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента і координатор "Великий будівництва" Кирило Тимошенко 28 квітня повідомив про відкриття повноцінного руху на відомому довгобуд Одеської області – мосту через Хаджибейський лиман.

Також повідомлялося, що міст через Дніпро в Запоріжжі відкриють до Дня Незалежності:

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