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США і ЄС закінчили 17-річну торгову війну через Airbus і Boeing: що придумали у Байдена

15 червня 2021 15:22

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Європа і Америка домовилися на саміті тимчасово зупинити дію мит стосовно цивільних літаків Airbus і Boeing

Влада США і Європейського Союзу домовилася про тарифне перемир'я стосовно компаній Airbus SE і Boeing Co, припинивши торгову війну, яка тривала близько 17 років.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Як заявила 15 червня торговий представник США Кетрін Тай, угоду підписали на саміті США-ЄС. За її умовами, в майбутньому пасажирські літаки Airbus і Boeing мають розроблятися без державного субсидування.

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Мита будуть припинені на п'ять років або доти, поки будуть дотримуватися умови угоди і поки сторони вирішують низку проблем, зокрема заборгованість щодо виплати мит на сьогоднішній день.

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"Сьогоднішнє рішення усуває давній торговий подразник у відносинах США і ЄС", – сказала Тай.

Також США і ЄС узгодили позицію щодо прийнятної підтримки великих цивільних авіавиробників.

На цьому тлі акції Airbus зросли на 0,9%, а Boeing – на 0,7%. Хоча в самих компаніях це оголошення поки що ніяк не коментували.

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Однією з причин для такого консенсусу називають зростаючий вплив китайського авіавиробника Comac, який погрожує стати одним з основних авіапромислових конкурентів США і ЄС.

Крім того, як пишуть журналісти, на знак прогресу в питанні відновлення відносин між Америкою і Європою на саміті оголосять про припинення торгового спору стосовно сталі та алюмінію.

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Нагадаємо, торговий конфлікт США і ЄС тривав з 2004 року – тоді європейці звинуватили федеральну владу Сполучених Штатів у виділенні 19 млрд субсидій авіабудівникові Boeing. Того ж року Вашингтон висунув аналогічні претензії Брюсселю щодо Airbus.

Також ми писали, що через пандемію коронавірусу корпорація Boeing оголосила про 11,94 млрд доларів збитків у 2020 році.

Більше, про що ще говорять в Україні та світі 15 червня, дивіться у відеосюжеті:

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