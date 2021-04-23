Сніг зійшов, асфальт лишився. Трасу М-19 перевірили після зими

Якість траси міжнародного значення М-19 після зими залишилася без змін. Цю дорогу минулого року відремонтували в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Стан траси визначили за підсумками перевірки дорожнього полотна.
Про це повідомила Чернівецька ОДА.
Зокрема, перевірку провели на двох відрізках траси "Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на Бухарест):
- км 516 + 763 – км 518 + 700;
- км 519 + 400 – км 521 + 757.
"Моніторинг стану асфальтного покриття не виявив змін в структурі дорожнього полотна після закінчення холодного періоду року", – констатували в Службі автомобільних доріг у Чернівецькій області.
Поточний середній ремонт на цій трасі в ході "Великий будівництва" в 2020 році проводила підрядна організація ТОВ "ДСУ-77". Дорожники відфрезерували і провели регенерацію старого покриття, влаштували нижній шар асфальтобетону товщиною 10 см, верхній шар ЩМА-20. Також були укріплені узбіччя, влаштовані система водовідведення, заїзди та заїзні кишені до зупинок громадського транспорту, була нанесена розмітка і встановлені дорожні знаки.
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Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що до кінця 2023 року Україні планується відновити всю мережу доріг загальнодержавного і міжнародного значення.
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