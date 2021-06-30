SkyUp запускає новий рейс до Греції. Маршрут і розклад

Фото: REUTERS/Vincent West

З 6 липня авіакомпанія SkyUp запускає рейси за маршрутом Одеса – Салоніки (Греція) – Одеса.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Літаки відправлятимуться щовівторка", – йдеться в повідомленні.

У SkyUp також нагадали, що, крім Салонік, з Одеси можна полетіти на грецький острів Крит. Рейси Одеса – Іракліон – Одеса виконуються щосуботи.

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Раніше повідомлялося, що в Харківському аеропорту частина пасажирів не змогла потрапити на свій рейсдо Туреччини, бо їм не вистачило місць у літаку авіакомпанії SkyUp.

Зазначимо, що авіакомпанія SkyUp продала на рейс 210 квитків, хоча на борту літака було лише 189 місць. Подібна практика є традиційною при авіаперевезеннях – це овербукінг. Авіакомпанії продають квитки з розрахунком на те, що близько 10% пасажирів можуть не з'явитися на рейс.

Також повідомлялося, що SkyUp поповнить флот новим "боїнгом".

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