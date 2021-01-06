SkyUp скасовує рейси в туристичний регіон Туреччини через два тижні після запуску

SkyUp вилучив з системи бронювання рейси з Києва до турецького міста Кайсері та з 10 січня припинить літати цим маршрутом. Цю польотну програму SkyUp запустив тільки 27 грудня 2020 року і планував здійснювати по два рейси на тиждень.

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Про це повідомляє профільне видання Avianews.

Поїздки в цей регіон Туреччини зараз утруднені через вимоги обов'язкових ПЛР-тестів на коронавірус для тих, хто прибуває до країни, й обмежувальних заходів на гірськолижних курортах. У SkyUp повідомили, що саме два цих чинника стали причиною скасування рейсів в Кайсері.

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Як відомо, Кайсері знаходиться в 30 кілометрах від популярного гірськолижного курорту Ерджієс. Також з Кайсері легко потрапити до Каппадокії – долини, відомої своїми незвичайними конусоподібними валунами і печерної архітектурою.

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Нагадаємо, раніше SkyUp ввів платне оформлення посадкових талонів в аеропортах на стійках реєстрації. Вартість оформлення посадкового талона в аеропорту тепер становить 18 євро.

Також з серпня в Україні ввели авіаційний збір для пасажирів. Це передбачено законом про внесення змін до Повітряного кодексу. З кожного пасажира, який летить в межах України, стягується державне мито в розмірі 0,5 долара. На міжнародних рейсах сума становить 2 долари.

А недавно в аеропорту Запоріжжя відкрився новий термінал:

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