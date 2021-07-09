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SkyUp скасував новий рейс з Одеси до Греції. Що стало причиною

9 липня 2021 18:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Лоукостер встиг лише здійснити перший рейс в Салоніки, відразу ж після нього прийняли рішенння про скасування

SkyUp скасував всі рейси з Одеси в Салоніки / Фото: "Сегодня"

SkyUp скасував всі рейси з Одеси в Салоніки / Фото: "Сегодня"

Лоукостер SkyUp скасував всі рейси сполученням Одеса – Салоніки, які авіакомпанія запустила з 6 липня і щотижня планувала здійснювати. Пасажирам доводиться змінювати плани на відпустку.

Про це повідомляє Аvianews.

Що сталося?

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Відразу кілька пасажирів поскаржилися на скасування рейсів. Українці купили квитки до Греції і навіть вже замовили житло, де проведуть свою відпустку, але несподівано авіакомпанія скасувала польоти.

"4 липня купили квитки на 13 липня, вже забронювали житло, і сьогодні приходить на пошту повідомлення, що обидва рейси туди-назад скасовано. Гроші повернено на аккаунт, а щоб вивести їх на карту треба подати заявку, яка буде розглядатися протягом 3 х місяців", – розповів пасажир Дмитро Ковтун.

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"Купив квитки 2 дні тому. Планували летіти 21 липня і повернуться 27 липня. Авіакомпанія пропонує купити інші квитки або повернути гроші назад на карту протягом 3-х місяців. Я вибрав повернути гроші. Поїду в Грецію на машині", – повідомив інший пасажир, який попросив не називати його ім'я.

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Нагадаємо, що початок польотів за маршрутом Одеса – Салоніки авіакомпанія анонсувала ще 30 червня. А 6 липня SkyUp вже здійснила перший рейс. Планувалися польоти щотижня по вівторках.

Що кажуть в SkyUp?

У пресслужбі авіакомпанії повідомили, що 6 липня був виконаний перший рейс з Одеси в Салоніки. 13 липня лоукостер здійснить зворотний рейс з Салонік до Одеси. Решта ж польотів скасували через недостатнє завантаження.

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Пасажирам, які постраждали через скасування рейсів, запропонували два варіанти:

  • Повернення грошей за квитки. Але, сума повертається на баланс пасажира. Пізніше він може вивести їх на свою банківську карту або використовувати для покупки нових квитків.
  • Переоформлення квитків. Тільки виліт не з Одеси, а з Києва рейсом Київ – Салоніки – Київ. Квитки пропонують з тими ж датами, таким чином мандрівник не порушить свої плани.

Нагадаємо, що хоча рейси в Салоніки скасували, з Одеси можна полетіти на грецький острів Крит. Рейси Одеса – Іракліон – Одеса виконуються щосуботи.

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SkyUp – українська авіакомпанія, яка виконує чартерні рейси і регулярні лоукост-рейси. Основні напрямки – Близький Схід, Північна Африка, Європа. А з квітня 2020 року SkyUp почав виконувати ще й вантажні перевезення.

Під час локдауну, з лютого по квітень 2020 року, перевізник здійснив два евакуаційні рейси – евакуював українців з Уханю і Венеції. А з 19 по 27 березня 2020 року SkyUp виконав більше 100 спеціальних комерційних рейсів в 30 країн світу – цими рейсами українці змогли повернутися додому вже після закриття українських кордонів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", SkyUp назвала найпопулярніші напрямки в червні. За підсумками минулого місяця авіакомпанія виконала 1920 рейсів.

А Україна з 2 червня змінила правила в'їзду: тепер після повернення з Португалії обов'язково треба робити експрес-тест на антиген в аеропорту "Бориспіль".

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