SkyUp відкриває прямі рейси на Мадейру: скільки коштує квиток

Авіакомпанія SkyUp з 24 липня відкриває прямі рейси на острів Мадейра (Португалія). Літаки будуть туди літати раз на тиждень. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Рейси будуть щосуботи туди і назад.
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COVID-умови для поїздки на Мадейру
Українці під час подорожі на острів повинні мати:
- заповнену у період від 48 до 12 годин до посадки на літак спеціальну форму;
- сертифікат про вакцинацію, якщо повний курс (два щеплення) завершений не менш ніж за 14 днів до прибуття на острів;
- або документ, що засвідчує одужання після COVID-19 у період до 90 днів до прибуття на острів і медичне підтвердження про одужання;
- або негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до прибуття в країну;
- для подорожей між островами Мадейра і Порто-Сана також знадобиться негативний експрес-тест на антиген, зроблений не більше ніж за 48 годин до прибуття у пункт призначення.
З 2 червня Україна змінила правила в'їзду: тепер після повернення з Португалії обов'язково треба робити експрес-тест на антиген в аеропорту "Бориспіль".
Як повідомляли новини "Сьогодні", SkyUp назвала найпопулярніші напрямки у червні. За підсумками минулого місяця авіакомпанія виконала 1920 рейсів.