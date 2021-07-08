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SkyUp відкриває прямі рейси на Мадейру: скільки коштує квиток

8 липня 2021 18:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У компанії розповіли, в який день тижня будуть літати літаки на португальський острів і які умови для мандрівників

Авіакомпанія SkyUp з 24 липня відкриває прямі рейси на острів Мадейра (Португалія). Літаки будуть туди літати раз на тиждень. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Рейси будуть щосуботи туди і назад.

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Квитки вже можна купити:

  • Київ – Фуншал від 4061 грн;
  • Фуншал – Київ від 4115 грн.

COVID-умови для поїздки на Мадейру

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Українці під час подорожі на острів повинні мати:

  • заповнену у період від 48 до 12 годин до посадки на літак спеціальну форму;
  • сертифікат про вакцинацію, якщо повний курс (два щеплення) завершений не менш ніж за 14 днів до прибуття на острів;
  • або документ, що засвідчує одужання після COVID-19 у період до 90 днів до прибуття на острів і медичне підтвердження про одужання;
  • або негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до прибуття в країну;
  • для подорожей між островами Мадейра і Порто-Сана також знадобиться негативний експрес-тест на антиген, зроблений не більше ніж за 48 годин до прибуття у пункт призначення.

З 2 червня Україна змінила правила в'їзду: тепер після повернення з Португалії обов'язково треба робити експрес-тест на антиген в аеропорту "Бориспіль".

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Як повідомляли новини "Сьогодні", SkyUp назвала найпопулярніші напрямки у червні. За підсумками минулого місяця авіакомпанія виконала 1920 рейсів.

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