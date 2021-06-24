SkyUp почав розсаджувати пасажирів, які летять разом. Що сталося і як бути

Люди скаржаться, що їм доводиться розлучатися на час подорожі, навіть коли поруч є вільні місця

У SkyUp нагадали про правила базового тарифу / Фото: Depositphotos, facebook.com/skyup.aero

Український лоукостер SkyUp, який недавно обзавівся новим "Боїнгом", відповів на скарги пасажирів, які незадоволені правилами розсадки у літаках. Людей обурило, що після купівлі дешевих квитків за найнижчим тарифом Basic система реєстрації автоматично розсаджує попутників з одного бронювання в різні ряди.

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В авіакомпанії пояснили, що такі нові правила. У базовому тарифі під час реєстрації на рейс пасажир може вибрати:

безкоштовну випадкову розсадку;

конкретні вподобані місця за додаткову плату, щоб сидіти поруч зі своїми супутниками.

При цьому багато хто з клієнтів авіаперевізника скаржилися на те, що система лоукостера розсаджувала їх навіть якщо поруч було багато вільних місць. Але в SkyUp запевняють: це не робиться навмисне, пише профільне видання Avianews.

"Під час реєстрації заповнення борту здійснюється з точки зору центрування. Чим більше часу до кінця онлайн-реєстрації, тим більш комфортні місця може привласнити система. Система може не посадити пасажирів в одному ряду, якщо на момент проходження онлайн-реєстрації немає двох місць в одному ряду. У той же час система посадить пасажира категорії CHD (дитина 2-12 років) поряд з пасажиром категорії ADL (пасажири старше 12-ти років), якщо така можливість є", – пояснили у компанії.

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Спочатку в SkyUp реєстрація пасажирів виконувалася тільки на стійках в аеропорту. У 2020 році авіакомпанія запустила онлайн-реєстрацію. Разом з тим можливість безкоштовно вибрати місце була навіть у пасажирів, які купили найдешевші квитки за тарифом Basic.

Пізніше лоукостер перейшов до автоматичної розсадки. Це означає, що якщо пасажири не вибрали місце, а це платна послуга в дешевих квитках, то система присвоїть їм місця автоматично. Система може зробити так, що навіть пасажири з однієї броні розсідаються в різні ряди. Подібну практику використовують найбільші європейські лоукостери Wizz Air і Ryanair.

Нагадаємо, раніше ми також розповідали, які місця в літаку вважаються найбезпечнішими.

А про те, на яких бортах літають світові лідери, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":