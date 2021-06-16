Скільки грошей ми втрачаємо, поки стоїмо в заторах? Експеримент "Сьогодні"

Ми порівняли економічні втрати від довгої дороги на різних видах громадського та особистого транспорту

Пробки завдають економіці реальних збитків / Фото: Getty Images, Транспорт Києва / Facebook

Українці загрузли в нерозумному використанні транспорту. Проблема не тільки в даремно витрачений бензині – нерви і час, витрачені у довжелезних заторах, теж завдають відчутної шкоди. Експеримент "Сьогодні" з циклу "Неекономна країна" довів це. Ми підрахували, що секунда "подорожі" на роботу в автомобілі коштує 7 копійок. А ось добиратися в годину пік на велосипеді виявилося не тільки швидше, але і найдешевше.

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Сюжет Миколи Антофййчука

Суть експерименту: кілька людей у вечірній час пік вирушили з центру міста в спальні райони. Перший – на велосипеді, другий – на автобусі, третій – на метро, четвертий разом з експертом з транспортного планування Дмитром Безпаловим – на автомобілі. Після цього для кожного виду транспорту були підраховані втрати.

Першим приїхав велосипедист. На другому місці – метро. А автобус і машина опинилися в хвості гонки. Якщо перевести витрачений час на дорогу в гроші, вийде, що пасажир автобуса втратив 125 гривень. Природно, це не тільки плата за проїзд – враховується безліч інших факторів, наприклад упущені можливості, недовироблений ВВП тощо.

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У випадку автомобіліста суму потрібно помножити ще на два – додається ціна бензину, техобслуговування і т.д. За час у дорозі кожна секунда на машині досягає вартості в сім копійок. А у велосипедиста профіт: копійчана вартість, завдяки дешевому техогляду і вигоді для здоров'я від того, що він крутить педалі.

Безпалов пояснює: ми й гадки не маємо, скільки витрачаємо на дорогу. Справа в тому, що транспортні планувальники використовують час як еквівалент грошей. Одна година дорівнює приблизно 100 грн. Крім того, чим довше дорога – тим нижча продуктивність працівників.

"Замість того, щоб виробити додатковий ВВП, ми довго їдемо до роботи, починає працювати транспортна втома. Найбільший ефект, геометричний ріст транспортної втоми починається з 46-ї хвилини шляху", – уточнив Беспалов.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що пільговикам хочуть скасувати безкоштовний проїзд в громадському транспорті.