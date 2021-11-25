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Знижки до 30%! Wizz Air влаштувала одноденний розпродаж квитків

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
25 листопада, 16:41
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Забронювати такі посадкові документи можна лише до кінця дня 25 листопада
Ціни на квитки стартують від 385 гривень
Ціни на квитки стартують від 385 гривень / Фото: Колаж: Сьогодні

Угорська авіакомпанія Wizz Air оголосила одноденну знижку на всі рейси лоукостера з українських міст, які виконуватимуть у січні-лютому 2022 року.

Як повідомили на офіційному сайті перевізника, пасажири можуть купити акційні квитки зі знижкою 30%.

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Забронювати такі квитки можна лише до кінця дня 25 листопада. В інші дні діятимуть звичайні тарифи. Ціни на квитки стартують від 385 гривень, за 306 грн можна відлетіти до Варшави. Трохи дорожче – 425 гривень коштують квитки до Мілана та Берліна.

Пасажирам пропонують знижки у таких напрямках:

  • Одеса – Будапешт – 649 грн;
  • Київ – Париж – 649 грн.;
  • Харків – Таллінн – 649 грн;
  • Львів – Гданськ – 607 грн;
  • Запоріжжя – Будапешт – 607 грн;
  • Київ – Рига – 607 грн;
  • Одеса – Венеція – 489 грн;
  • Київ – Мілан – 425 грн;
  • Київ – Берлін – 425 грн;
  • Київ – Відень – 306 грн;
  • Львів – Варшава – 306 грн.;
  • Львів – Дортмунд – 285 грн.

Така знижка також працює і на послугу WIZZ Flex. Оскільки тарифи за такими акційними цінами передбачають лише ручну поклажу.

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Квитки до Європи

Українська авіакомпанія МАУ влаштувала розпродаж авіаквитків на десятки напрямків із нагоди свого 29-річчя. Найдешевші міжнародні квитки – у Вільнюс. Акція проходитиме з 22 по 29 листопада 2022 року.

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" повідомляє про найактуальніші регулярні маршрути протягом осені. З міжнародного аеропорту "Бориспіль" пасажири можуть відлетіти до Львова чи Одеси.

Раніше повідомляли, що нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines запустила перші рейси із Запоріжжя до Києва та з Києва до Львова. Ціна на квитки стартує від 800 гривень.

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Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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