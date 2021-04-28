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Скандальні літаки Boeing 737 Mаx повернули в Україну

28 квітня, 09:10

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Офіційно перші польоти почнуться з дня на день. В авіакомпанії заспокоюють: все лайнери пройшли ретельну перевірку на справність

На рейси в Україну повертаються літаки Boeing 737 Mаx, які було заборонено використовувати після двох авіакатастроф. Повітряні судна вийдуть на рейси польської авіакомпанії Lot Polish Airlines. Boeing 737 Max будуть літати в аеропорти Києва та Львова, повідомляє LIGA.net.

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Рейс Boeing 737 Max маршрутом Варшава – Львів відбудеться вже 29 квітня. Польоти з Варшави в "Бориспіль" (Київ) будуть здійснюватися з 2 травня. Однак, за даними avianews, Lot Polish Airlines вже здійснила перший політ Boeing 737 Max в Україні. Рейс відбувся до 26 квітня, маршрут не вказують.

У Lot Polish Airlines запевняють, що з літаками все гаразд – машини пройшли необхідні перевірки, зокрема на нові дефекти: "Всі літаки такого типу були перевірені на правильне заземлення електрики, їх немає в списку тих, до яких Boeing мав зауваження".

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Всього польська авіакомпанія володіє 12 літаками 737 Max.

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Нагадаємо, літаки Boeing 737 MAX заборонили використовувати після катастроф в Індонезії та Ефіопії в 2018 і 2019 роках. Причиною аварій була визнана несправність у системі керування польотом. У цих трагедіях загинуло разом 346 людей.

У кінці 2020 року авіакомпанії почали повертатися до використання скандальних лайнерів після того, як Федеральне управління цивільної авіації США дозволило Boeing повернути 737 Max в експлуатацію. Після цього в Агентстві з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) такі літаки теж визнали безпечними.

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