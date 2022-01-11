Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ❄ Україну засніжило 🇰🇿 Майдан у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

Перевірка на уважність: за що можна "випадково" заплатити на сайті "Укрзалізниці"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 січня, 14:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Пасажир помітив маніпуляції на сайті перевізника
Як не витратити зайвого при покупці квитків на поїзд
Як не витратити зайвого при покупці квитків на поїзд / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізницю" звинуватили у маніпуляції із цінами квитків під час бронювання їх на офіційному сайті перевізника.

Про це один з обурених пасажирів написав на особистій сторінці у Facebook.

Реклама

Чоловік помітив, що під час бронювання додаткових послуг, наприклад обіду чи напоїв, їх вартість не додається до суми сплати за квиток і раптово з’являється лише перед остаточним підтвердженням.

"Укрзалізниця", ви совість ви може періодично вмикайте. Скористався https://booking.uz.gov.ua/ та виявив там таке собі замасковане шахрайство", – пише чоловік.

Реклама

Також пасажир помітив, що під час купівлі квитка галочка біля послуги "напої" стоїть автоматично. Якщо її прибрати, ціна квитка не змінюється і це вводить в оману пасажира, який думає, що ця послуга безкоштовна.

Що відповіли в "Укрзалізниці"

Представник перевізника відреагував на претензію у коментарях і зазначив, що при оформленні квитка вартість зазначається без урахування додаткових послуг, зокрема напоїв.

"Ви можете зняти позначку з напоїв, таким чином відмовитись від купівлі напоїв, але позначка вже зазначена, щоб пасажир мав можливість придбати напої разом з квитком", – пояснив співробітник.

Реклама

В "Укрзалізниці" також зазначили, що зміну вартості квитка з напоями буде видно у кошику. Саме там пасажир може перевірити інформацію про проїзний документ та відмовитись від оформлення до оплати.

Нові ланчбокси "Укрзалізниці"

Наприкінці грудня 2021 "Укрзалізниця" запустила в продаж оновлені ланчбокси із трьома різними варіантами меню:

  • вегетаріанським;
  • дитячим;
  • м’ясним.

Коштує один ланчбокс 150 грн і придбати його можна у самому потязі, або при купівлі квитків онлайн через чат-бот "Укрзалізниці" у Viber, Telegram, Apple Messages або Facebook та на сайті бронювання проїзних документів.

"Сьогодні" також писали, що "Укрзалізниця" створила для українців нову послугу та розповідали, до якого числа можна повернути частину коштів за свій квиток.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ньюзмейкер
Вікторія Барановська

Вікторія Барановська

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.5

Російський рубль (₽)

0.3663

Євро (€)

31.12

#людина_цього_дня
11 січня. Петр Могила. 375 років тому, 11 січня 1647 року, пішов із життя видатний український церковний та культурний діяч. Але перед цим у своєму житті він встиг багато побачити і зробити…
На зустріч із героєм!
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Рейтинг ВВП
Хто "жирує" найбільше
А що з Україною?
Комуналка
Скільки платитимемо за доставку газу?
Дізнатися!
Опитування
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,82
29,80
28,22
19,28
31,79
31,29
29,98
19,48
34,18
31,19
30,19
18,82
34,99
31,96
30,81
19,64
34,99
31,96
30,81
19,36
34,99
31,96
30,81
19,64
36,09
30,89
28,60
19,01
36,97
31,96
33,97
19,97

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти