Примусова посадка Ryanair у Мінську. ICAO продовжила розслідування

Рада Міжнародної організації цивільної авіації вважає – поки що немає достатньої інформації, щоб зробити остаточні висновки про інцидент з літаком

Затриманий в Мінську літак Ryanair. Фото TUT.BY

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) продовжила розслідування інциденту з примусовою посадкою в аеропорту Мінська літака Ryanair і арештом журналіста Романа Протасевича, який був на борту.

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Про це повідомило Міністерство комунікацій і транспорту Литви.

Розглянувши проміжний звіт про розслідування, Рада ICAO дійшла висновку, що інформації, отриманої від країн і організацій, ще недостатньо для виявлення всіх обставин і конкретної послідовності подій та для відповіді на будь-які запитання.

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"Такі дослідження зазвичай вимагають часу. Тому не дивно, що для досягнення якості та об'єктивності строк розслідування було продовжено, і це зрозуміло", – прокоментував рішення міністр транспорту і комунікацій Литви Маріус Скуодіс.

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Раніше повідомляли, що ЄС узгодив санкції за захоплення літака Ryanair у Мінську.

Нагадаємо, що 23 травня білоруські спецслужби за допомогою бойового винищувача МіГ-29 змусили приземлитися в Мінському аеропорту літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни – Вільнюс, і затримали двох пасажирів – колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і його дівчину-росіянку Софію Сапегу .

Це призвело до того, що Євросоюз і Україна зупинили авіасполучення з Білоруссю.

Тим часом Мінськ всіляко намагається показати бажання Протасевича "співпрацювати" зі слідчими: