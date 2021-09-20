"Потрапили назад в СРСР": умови в поїзді "Укрзалізниці" розчарували українців (фото)

Як зазначив пасажир поїзда, ручок на деяких кранах не було, а вікно довелося "затикати" своїм одягом

Пасажир "Укрзалізниці" поскаржився на стан вагонів

Пасажир "Укрзалізниці" поскаржився на стан вагонів поїзда, який прямував з Чернігова до Одеси.

Як написав в Facebook Сергій Донгаузер, в його купе були неприємні запахи, а щоб з вікна не дуло, йому довелося "затикати" щілину пальто.

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"Сьогодні їхали в прекрасному поїзді Чернігів- Одеса. Таке відчуття що потрапили в СРСР роки так в 50-е. Оцініть сервіс... Ручки в туалеті на кранах частково зламані або відсутні. Заглянув в купе провідника, все таке старе, у мене склалося таке враження що вони й зарплату отримують ще в тих рублях, з Леніним... І це все за більш ніж 700 грн", – написав обурений пасажир.

Він також звернув увагу, що в туалеті йоржик для унітазу прив'язали волосінню.

Пасажира обурив стан вагону / Фото: Колаж: Сьогодні

Нові вагони-трансформери

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У вересні 2021 року АТ "Укрзалізниця" випустить на маршрути 9 модернізованих купейних вагонів-трансформерів. У планах УЗ – до кінця 2021 року провести капітально-відновлювальний ремонт 50 пасажирських вагонів.

"Укрзалізниця" проводить такі роботи власними силами. За інформацією, після модернізації компанія отримує фактично нові вагони, а їх вартість нижче, ніж нових, на 30%.

Так, в 2021 році почали курсувати після капітально-відновлювального ремонту 7 пасажирських купейних вагонів-трансформерів в складі поїзда № 737/738 Запоріжжя – Київ.

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Нагадаємо, УЗ також представила оновлений приміський електропоїзд.