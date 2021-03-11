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Потяги в "червоних зонах" карантину точно не повернуть до 19 березня

11 березня, 16:00

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

"Укрзалізниця" як і раніше готова призначати спеціальні рейси

У "червоних зонах" карантину обмеження на продаж квитків і висадку/посадку пасажирів потягів залишаться чинними, допоки в цих областях не послаблять обмеження. Тобто до 19 березня заборону точно не буде знято. На цей момент йдеться про Івано-Франківську, Чернівецьку, Житомирську та Закарпатську області.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" (УЗ).

"Обмеження залишаться чинними до 19 березня включно. Обмеження будуть скасовані за фактом офіційного виходу регіонів із статусу "червоних зон" згідно з рішенням МОЗ", – заявили в УЗ.

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При цьому в компанії нагадали, що готові призначати спеціальні рейси, щоби люди могли виїхати або в'їхати в "червоні зони". Наприклад, станом на 11 березня відкрито продаж на п'ять таких спецрейсів в Закарпатті та з нього. Спеціальні рейси узгоджуються з місцевою владою.

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До речі, в Україні стало більше "помаранчевих зон" карантину. 11 березня до цього списку додали Миколаївську область. Тепер "червоним" вважається Київ і дев'ять областей.

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транспорт Укрзалізниця поїзда карантин рейси обмеження червона зона

Джерело: Сьогодні

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