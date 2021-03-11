Потяги в "червоних зонах" карантину точно не повернуть до 19 березня

"Укрзалізниця" як і раніше готова призначати спеціальні рейси

У "червоних зонах" карантину обмеження на продаж квитків і висадку/посадку пасажирів потягів залишаться чинними, допоки в цих областях не послаблять обмеження. Тобто до 19 березня заборону точно не буде знято. На цей момент йдеться про Івано-Франківську, Чернівецьку, Житомирську та Закарпатську області.

Реклама

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" (УЗ).

"Обмеження залишаться чинними до 19 березня включно. Обмеження будуть скасовані за фактом офіційного виходу регіонів із статусу "червоних зон" згідно з рішенням МОЗ", – заявили в УЗ.

В тренді Курс євро в Україні опинився на мінімумі за півроку, долар теж впав

При цьому в компанії нагадали, що готові призначати спеціальні рейси, щоби люди могли виїхати або в'їхати в "червоні зони". Наприклад, станом на 11 березня відкрито продаж на п'ять таких спецрейсів в Закарпатті та з нього. Спеціальні рейси узгоджуються з місцевою владою.

Відео: Сьогодні

До речі, в Україні стало більше "помаранчевих зон" карантину. 11 березня до цього списку додали Миколаївську область. Тепер "червоним" вважається Київ і дев'ять областей.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама