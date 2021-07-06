Поїзд між Чернівцями і Черніговом курсуватиме щодня – "Укрзалізниця"

Останнім часом поїзд між цими містами ходив через день, але з 7 липня розклад зміниться

"Укрзалізниця" повідомила про новий розклад поїзда. Фото: "Укрзалізниця"

Нічний швидкий поїзд "Буковина" № 117/118 сполученням Чернівці – Чернігів – Чернівці з 7 липня відновлює щоденне курсування замість курсування через день.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

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Поїзд відправлятиметься з Чернівців о 19:46 і прибуватиме до Чернігова о 11:22.

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Зворотно з Чернігова поїзд відправлятиметься з 8 липня о 16:50, до Чернівців прибуватиме о 7:57.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" змінює розклад і маршрут прямування поїзда №227/228 Київ – Бердянськ. З 6 липня цей щоденний поїзд перебуватиме на шляху прямування на 2 години 30 хвилин менше, ніж раніше.

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Також повідомлялося, що пасажири "Укрзалізниці" отримали можливість вибрати вагон з кондиціонером при покупці квитка на поїзд. Зробити це можна в системі booking.uz.gov.ua. Також можна уточнити наявність кондиціонера, купуючи квиток в касі.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: