Русский
$ 27,29
32,37
  1. Новини економіки
  2. Новини транспорту

Поїзд між Чернівцями і Черніговом курсуватиме щодня – "Укрзалізниця"

6 липня 2021 20:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Останнім часом поїзд між цими містами ходив через день, але з 7 липня розклад зміниться

"Укрзалізниця" повідомила про новий розклад поїзда. Фото: "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" повідомила про новий розклад поїзда. Фото: "Укрзалізниця"

Нічний швидкий поїзд "Буковина" № 117/118 сполученням Чернівці – Чернігів – Чернівці з 7 липня відновлює щоденне курсування замість курсування через день.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Реклама

Поїзд відправлятиметься з Чернівців о 19:46 і прибуватиме до Чернігова о 11:22.

Читайте також: На Закарпатті "Укрзалізниця" демонтує легендарну Боржавську вузькоколійку (фото)

Зворотно з Чернігова поїзд відправлятиметься з 8 липня о 16:50, до Чернівців прибуватиме о 7:57.

Не пропусти!
Італія – Іспанія: онлайн-трансляція першого півфіналу Євро-2020
Італія - Іспанія на Євро-2020

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" змінює розклад і маршрут прямування поїзда №227/228 Київ – Бердянськ. З 6 липня цей щоденний поїзд перебуватиме на шляху прямування на 2 години 30 хвилин менше, ніж раніше.

Реклама

Також повідомлялося, що пасажири "Укрзалізниці" отримали можливість вибрати вагон з кондиціонером при покупці квитка на поїзд. Зробити це можна в системі booking.uz.gov.ua. Також можна уточнити наявність кондиціонера, купуючи квиток в касі.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В Україні з'явиться новий поїзд
В Україні з'явиться новий поїзд "Інтерсіті" – "Укрзалізниця" оголосила розкладТранспорт
Влада визначилась з шістьма першими платними автобанами. Карта та вартість проїзду
Влада визначилась з шістьма першими платними автобанами. Карта та вартість проїздуТранспорт
Затримка 5 літаків в
Затримка 5 літаків в "Борисполі": частину пасажирів готують до вильоту, що буде з іншимиТранспорт
Спізнюються на годину і більше.
Спізнюються на годину і більше. "Укрзалізниця" попередила про затримки поїздів (список)Транспорт
Потяги затримуються через негоду.
Потяги затримуються через негоду. "Укрзалізниця" назвала маршрутиТранспорт
Літаки по всій Україні не можуть вилетіти до Туреччини: наскільки все погано
Літаки по всій Україні не можуть вилетіти до Туреччини: наскільки все поганоУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти