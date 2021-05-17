По Україні пустять нові поїзди для відпочивальників: "Укрзалізниця" призначила рейси на червень

Крім того, перевізник продовжив курсування двох рейсів до кінця червня. Графік руху вже оприлюднено

Нові поїзди УЗ запустить з літа / Фото: Укрзалызниця

"Укрзалізниця" (УЗ), яка тимчасово змінила розклад частини поїздів, також відкриває нові рейси. З червня поїзди з'єднають Чернігів і Суми з курортною Одесою:

№ 213/214 Суми – Одеса курсуватиме з 15 червня по непарних числах, у зворотному напрямку – по парних числах з 16 червня;

№204 / 203 Чернігів (Ніжин) – Одеса курсуватиме з 17 червня по непарних числах, у зворотному напрямку – по парних числах з 18 червня.

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Про це повідомила пресслужба УЗ.

Крім того, продовжено курсування двох рейсів до 24 червня, це:

№ 793/794 з Харкова. Відправляється в 6:51. Зворотно з Дніпра відправляється о 18:33;

№ 796/795 з Дніпра. Відправляється о 6:23. З Харкова відправляється о 18:31.

Нагадаємо, раніше УЗ пустила по Україні новий щоденний потяг, а також відкрила продаж квитків на міжнародні рейси, які раніше скасовувала через пандемію коронавірусу.

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Відео: Halyna Poptsova/Facebook