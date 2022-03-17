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По Україні та за кордон: куди "Укрзалізниця" вивозить пасажирів 17 березня

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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17 березня, 09:19
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"Укрзалізниця" продовжує евакуацію людей із областей, де тривають бойові дії
Куди “Укрзалізниця” вивозить пасажирів 17 березня
Куди “Укрзалізниця” вивозить пасажирів 17 березня / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Низка евакуаційних поїздів "Укрзалізниці" курсує за стабільним графіком. На кожен день призначають додаткові рейси з різних міст.

Про це повідомили у пресслужбі компанії та опублікували розклад додаткових поїздів на 17 березня.

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Пасажири можуть скористатися евакуаційними поїздами з Харкова, Дніпра, Краматорська, Кривого Рогу та Запоріжжя. Вони курсуватимуть за таким графіком:

  • 9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;
  • 13:00 – №239/240 Харків – Львів;
  • 14:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
  • 10:30 – №903/904 Дніпро – Дрогобич;
  • 13:00 – №273/274 Краматорськ – Львів;
  • 16:00 – №275/276 Краматорськ – Львів;
  • 11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Ужгород;
  • 10:00 – №902/901 Запоріжжя – Хелм;
  • 16:05 – №225/226 Запоріжжя – Ковель;
  • 18:00 – №234/233 Запоріжжя – Ужгород.
  • 22:32 – Одеса – Ужгород;
  • 19:13 – Київ – Хелм.

Окрім цього, із вокзалу "Дарниця" в Києві курсуватимуть "Інтерсіті+". До Львова вони вирушають о 8:00 та 17:00. У напрямку Харкова – о 1:00 та 7:00.

Рейси до Польщі:

  • 10:00 – 902/901 Запоріжжя-1 – Хелм;
  • 12:12 – 7609 Львів – Пшемисль;
  • 15:40 – 7611 Львів – Пшемисль;
  • 18:22 – 38/36-35/37 Одеса-Головна – Пшемисль;
  • 19:13 – 67/68 Київ-Пас – Варшава;
  • 19:55 – 7601 Львів – Пшемисль.

Рейси до Словаччини:

  • 11:35 №8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 13:49);
  • 16:50 №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13).

Щодня курсує по 9 поїздів в Угорщину з інтервалом 3 години. Виїжджають зі станції Чоп і їдуть в Захонь, вартість проїзду становить 102 гривні. Є поїзд о 12:30 з Мукачево до Будапешту. Можна скористатися й поїздом з Одеси до Ізмаїлу, а там пересісти на транспорт до Тульчі в Румунії.

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Важливо для пасажирів

В евакуаційних поїздах по Україні проїзд безкоштовний, але якщо ви їдете в зворотному напрямку, то доведеться заплатити. Платний також проїзд в напрямку Угорщини.

Із собою в вагон можна взяти й тварин. На час війни в "Укрзалізниці" спростили правила перевезення домашніх улюбленців. Достатньо, щоб на них були документи, а самі тварини були в переносці чи наморднику та щеплені від сказу.

Раніше ми писали про надання допомоги пацієнтам з онкохворобами. В інших областях їм безкоштовно надають лікування в місцевих медзакладах.

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