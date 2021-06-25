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Плюс 10 маршрутів. В Україні оновився графік поїздів на День Конституції

25 червня 2021 10:39

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

"Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів для жителів Києва та тих, хто захоче відправитися в столицю на свята

В Напередодні довгих вихідних з нагоди Дня Конституції "Укрзалізниця" в терміновому порядку призначила 10 додаткових поїздів до Києва і зі столиці.

  1. № 197/198 Київ – Ковель відправиться з Києва 26 червня о 6:36, з Ковеля в цей же день о 11:27;
  2. № 207/208 Ужгород – Киї: відправиться з Ужгорода 26 червня в 18:00;
  3. № 239/240 Київ – Ужгород, щоб дістатися назад до столиці; поїзд відправлятиметься 27 червня о 19:58;
  4. № 235/236 Київ – Ужгород відправиться з Києва 25 і 27 червня о 20:28, а з Ужгорода 26 та 28 червня о 18:15;
  5. № 249/250 Київ – Чернівці відправлятиметься з Києва 25 і 29 червня о 15:09, з Чернівців (через Івано-Франківськ) – 24 і 28 червня о 19:15;
  6. № 767/768 Київ – Херсон виїжджатиме з Києва 25 червня о 13:25 і 27 червня о 14:15. Зворотно з Херсона – 27 і 28 червня в 5:26;
  7. № 223/224 Київ – Одеса відправиться з Києва 28 червня в 8:11. І назад в той же день відправиться о 10:51.
  8. № 203/204 Київ – Одеса відправиться о 10.48 29 червня;
  9. № 222/221 Одеса – Київ відправлятиметься з Одеси 25 червня в 1:53. З Києва він вирушить 29 червня в 09:50;
  10. № 124/123 Київ – Костянтинівка відправлятися зі столиці 25 і 27 червня о 21:20, а назад з Костянтинівки – 26 і 28 червня о 17:40.
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Нагадаємо, напередодні, 24 червня, "Укрзалізниця" також запустила новий поїзд, який з'єднав Дніпро і Авдіївку.

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Також в липні "Укрзалізниця" з'єднає крайні точки країни – призначений прямий рейс з Чернігова на Прикарпатті та Буковину.

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