Плюс 10 маршрутів. В Україні оновився графік поїздів на День Конституції

"Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів для жителів Києва та тих, хто захоче відправитися в столицю на свята

В Напередодні довгих вихідних з нагоди Дня Конституції "Укрзалізниця" в терміновому порядку призначила 10 додаткових поїздів до Києва і зі столиці.

№ 197/198 Київ – Ковель відправиться з Києва 26 червня о 6:36, з Ковеля в цей же день о 11:27; № 207/208 Ужгород – Киї: відправиться з Ужгорода 26 червня в 18:00; № 239/240 Київ – Ужгород, щоб дістатися назад до столиці; поїзд відправлятиметься 27 червня о 19:58; № 235/236 Київ – Ужгород відправиться з Києва 25 і 27 червня о 20:28, а з Ужгорода 26 та 28 червня о 18:15; № 249/250 Київ – Чернівці відправлятиметься з Києва 25 і 29 червня о 15:09, з Чернівців (через Івано-Франківськ) – 24 і 28 червня о 19:15; № 767/768 Київ – Херсон виїжджатиме з Києва 25 червня о 13:25 і 27 червня о 14:15. Зворотно з Херсона – 27 і 28 червня в 5:26; № 223/224 Київ – Одеса відправиться з Києва 28 червня в 8:11. І назад в той же день відправиться о 10:51. № 203/204 Київ – Одеса відправиться о 10.48 29 червня; № 222/221 Одеса – Київ відправлятиметься з Одеси 25 червня в 1:53. З Києва він вирушить 29 червня в 09:50; № 124/123 Київ – Костянтинівка відправлятися зі столиці 25 і 27 червня о 21:20, а назад з Костянтинівки – 26 і 28 червня о 17:40.

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Нагадаємо, напередодні, 24 червня, "Укрзалізниця" також запустила новий поїзд, який з'єднав Дніпро і Авдіївку.

Також в липні "Укрзалізниця" з'єднає крайні точки країни – призначений прямий рейс з Чернігова на Прикарпатті та Буковину.