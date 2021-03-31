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Запізняться на 1-2 години: "Укрзалізниця" оголосила про затримку 8 поїздів

31 березня, 09:52

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Рух на залізниці не нормалізується ще кілька годин

В Україні вранці 31 березня затримуються п'ять поїздів далекого прямування і три електрички. Всі вони слідують через станцію "Дарниця". Причина – на станції вкрали електрокабель, не працює світлофор. Затримки в розкладі відбудуться приблизно на такий час:

  • № 150 Ходорів – Полтава – на 1 год. 2 хв.;
  • № 1/2 Ходорів – Костянтинівка – 52 хв.;
  • № 137 Сватове – Хмельницький – 1 ч. 4 хв.;
  • № 19/20 Попасна – Київ – 20 хв.;
  • № 712 Київ – Костянтинівка – 20 хв.;
  • № 6902 Київ – Ніжин – на 52 хв.;
  • № 6804 Київ – Яготин – на 53 хв.;
  • № 6901 Ніжин – Київ – на 1 год. 13 хв.
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"ерез крадіжку електрокабеля і, відповідно, закритий сигнал світлофора на станції Дарниця поїзди далекого слідування та приміські, які проходять по станції, прямують із відставанням від графіку на 1-2 години" , – попередили в "Укрзалізниці".

Прогноз на відновлення кабелю і нормалізації руху – до двох годин.

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Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" змінила розклад поїздів через аварію під Запоріжжям. Шість з дев'яти вагонів "Інтерсіті" рейсу Київ – Запоріжжя зійшли з рейок увечері 29 березня.

Відео: Сьогодні

Також повідомлялося, що державна комісія вирішила поки що не вводити обмеження на висадку та посадку пасажирів поїздів у Києві, Київській, Сумській та Одеській областях, які потрапили до "червоної зони" карантину.

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