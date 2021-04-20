Русский
$ 28,01
33,71
  1. Новини економіки
  2. Новини транспорту

Одесу та Кривий Ріг з'єднає прямий поїзд: розклад

20 квітня, 11:18

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У складу передбачені причіпні фірмові купейні вагони – вони дозволять дістатися до Кривого Рогу пасажирам поїзда Одеса – Дніпро

Між Одесою та Кривим Рогом почне ходити щоденний прямий поїзд. Перший рейс призначений на 27 квітня. Поїзд відправлятиметься з Кривого Рогу до Одеси о 18:10 і прибуватиме о 6:36 наступного дня. У зворотному напрямку відправлення з Одеси – о 20:20, прибуття до Кривого Рогу – о 10:10.

Реклама

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Уже напередодні травневих свят жителям Кривого Рогу стане набагато легше і вигідніше дістатися морських курортів Одеського регіону " , – відзначили в компанії.

Крім того, у поїзда будуть причіпні фірмові купейні вагони. На ділянці П'ятихатки – Одеса – П'ятихатки вагони курсуватимуть у складі поїзда 53/54 Дніпро – Одеса. Відповідно, на ділянці П'ятихатки – Кривий Ріг вони будуть окремим поїздом.

В тренді
Долар в Україні підскочив вище за психологічну позначку, євро – до максимуму з початку весни

Нагадаємо, також "Укрзалізниця" призначила 16 додаткових поїздів на Великдень і травневі свята. Протягом усіх довгих вихідних курсуватимуть потяги до Львова, Івано-Франківськ, Рахів та Ужгород на Заході.

Реклама

Крім того, в 2021 році в Україні в цілому перекроять розклад поїздів. Нові маршрути будуть вводити у 3 етапи:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Укрзалізниця Одеса поїзда розклад Кривий Ріг графік залізничне сполучення

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Єгипетський суд арештував Ever Given. З власника судна вимагають мільярд доларів
Єгипетський суд арештував Ever Given. З власника судна вимагають мільярд доларівІнші країни
В Україні почалися перебої з бензином. Куди зникло пальне з АЗС?
В Україні почалися перебої з бензином. Куди зникло пальне з АЗС?Авто
"Укрзалізниця" змінила розклад через карантин: як ходитимуть потягиТранспорт
Лоукостер раптово закрив продаж квитків на 15 рейсів з України
Лоукостер раптово закрив продаж квитків на 15 рейсів з УкраїниТранспорт
Альтернатива трасі Київ – Чоп: на Закарпатті почалося
Альтернатива трасі Київ – Чоп: на Закарпатті почалося "Велике будівництво" важливої дорогиТранспорт
Тиша перед бурею. Чому АЗС підвищать ціну дизпального й автогазу
Тиша перед бурею. Чому АЗС підвищать ціну дизпального й автогазуАвто

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти