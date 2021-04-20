Одесу та Кривий Ріг з'єднає прямий поїзд: розклад

У складу передбачені причіпні фірмові купейні вагони – вони дозволять дістатися до Кривого Рогу пасажирам поїзда Одеса – Дніпро

Між Одесою та Кривим Рогом почне ходити щоденний прямий поїзд. Перший рейс призначений на 27 квітня. Поїзд відправлятиметься з Кривого Рогу до Одеси о 18:10 і прибуватиме о 6:36 наступного дня. У зворотному напрямку відправлення з Одеси – о 20:20, прибуття до Кривого Рогу – о 10:10.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Уже напередодні травневих свят жителям Кривого Рогу стане набагато легше і вигідніше дістатися морських курортів Одеського регіону " , – відзначили в компанії.

Крім того, у поїзда будуть причіпні фірмові купейні вагони. На ділянці П'ятихатки – Одеса – П'ятихатки вагони курсуватимуть у складі поїзда 53/54 Дніпро – Одеса. Відповідно, на ділянці П'ятихатки – Кривий Ріг вони будуть окремим поїздом.

Нагадаємо, також "Укрзалізниця" призначила 16 додаткових поїздів на Великдень і травневі свята. Протягом усіх довгих вихідних курсуватимуть потяги до Львова, Івано-Франківськ, Рахів та Ужгород на Заході.

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Крім того, в 2021 році в Україні в цілому перекроять розклад поїздів. Нові маршрути будуть вводити у 3 етапи:

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