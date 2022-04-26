Громадський транспорт в Україні: де і кому можна не платити за проїзд

Розповідаємо, як сьогодні громадський транспорт працює в найбільших містах України, та де він безоплатний для пасажирів

Де громадський транспорт безкоштовний / Фото: Сьогодні, Колаж: Сьогодні

З початку воєнного стану в Україні у більшості містах зупинилась робота громадського транспорту. У деяких з них маршрутки і тролейбуси ходять вже за звичайним графіком, а подекуди транспорт досі не вийшов на дороги.

"Сьогодні" розказує, де і яка ситуація нині, і в яких містах людям дозволяють не платити за проїзд.

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Київ та Харків

Нещодавно у Києві відновили рух на "червоній" гілці метро. Потяги прямують без зупинки на станціях "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк" та "Кловська". Працюють і інші лінії метро. З 18 квітня метрополітен працює з 6:30 до 20:00, а наземний транспорт – з 7:00 до 21:00.

Платити за проїзд на метро та автобусі не потрібно. А от у Київській області ціни на проїзд навпаки злетіли. Ми писали про це детально тут.

Ще 27 лютого міська рада повідомила, що рух всього громадського транспорту в місті Харкові зупинено через бойові дії. Деякі станції метрополітену закрили, але більшість працює як укриття для містян. У місті організовують тимчасові маршрути, однак запускати транспорт поки не планують через високі ризики.

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Дніпро, Миколаїв та Чернігів

У Дніпрі з 18 квітня перевізники перейшли на подовжений режим роботи. Транспорт виїжджатиме на лінію о 6 ранку та курсуватиме до 20:30. А електротранспорт та метро курсує за довоєнним графіком.

Проїзд платний, однак як зазначив директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Ігор Маковцев, можна користуватися пільгами та знижками. Зокрема, діють учнівські квитки та посвідчення.

У Миколаєві курсують автобуси, тролейбуси і трамваї. На два останні з 12 квітня підвищили плату за проїзд. Тепер за 8 грн можна проїхати, якщо купили квиток у водія. А за 7 грн, якщо квиток оплачений з допомогою QR-коду.

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Безкоштовний проїзд зберігається для пільгових категорій, до яких належать зокрема:

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності;

особи (ЧАЕС) — категорії 1 та 2А;

ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

військовослужбовці строкової військової служби;

особи з інвалідністю;

діти з багатодітної сім'ї;

діти до 6 років (без надання місця у супроводі дорослого);

пенсіонери за віком;

та інші (перелік можна переглянути тут).

У Чернігові, який постраждав від бойових дій, затвердили 9 тимчасових маршрутів. Однак їх поки не запустили. Оплата буде за старими тарифами.

Скільки українцям доведеться заплатити за базові потреби в Польщі

Раніше ми розповідали, у скільки українцям обійдеться користування транспортом у Польщі.

Якщо не враховувати сьогоднішні послаблення умов для українців (безкоштовний проїзд у державному транспорті), то вартість одноразового квитка у гривневому еквіваленті становитиме орієнтовно 22 грн, абонемент на весь місяць — 689 грн.

Вартість таксі теж майже не відрізняється від цін в Україні. Звісно, все залежить від класу та потрібної вам відстані:

посадка коштує в середньому 50 грн;

кожен наступний кілометр — 17 грн;

година очікування — орієнтовно 246 грн.

Ми також писали, що лоукост-авіакомпанія Wizz Air відновила продаж квитків на авіарейси з України, та розповідали про те, що Китай запустив новий залізничний маршрут до Німеччини в обхід Росії.