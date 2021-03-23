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Новий український лоукостер погодив 13 рейсів за кордон: список

23 березня, 15:13

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Авіакомпанія Bees Airline отримала дозволи від регулятора

Державіаслужба видала дозволи на польоти 13 регулярними маршрутами новому українському лоукостеру Bees Airline:

  • з Києва – у Бургас, Іракліон, Родос, Батумі, Араксос, Аліканте, Барселону, Тирани, Варну і Ларнаки;
  • з Одеси – у Тбілісі та Єреван;
  • зі Львова – в Єреван.
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Як повідомляє портал Avianews, Bees Airline отримав ще 16 дозволів на виконання чартерних рейсів.

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Чартерна мережа включає маршрути з Києва в Марса-Алам, Момбаси, Хургаду, Шарм-ель-Шейх, Анталію, Бодрум, Тіват.

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З регіональних аеропортів літатимуть такі чартери:

  • зі Львова – в Марса-Алам, Хургаду, Спліт, Анталію, Тіват;
  • з Одеси – в Анталію;
  • з Харкова – в Анталію і Тіват;
  • з Кривого Рогу – в Тіват.
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Зараз авіакомпанія вже літає по чартерним рейсам з Києва та Львова в Єгипет.

Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" розбиралися, чому досі не запрацював аеропорт у Черкасах.

Відео: Сьогодні

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