Новий український лоукостер погодив 13 рейсів за кордон: список

Державіаслужба видала дозволи на польоти 13 регулярними маршрутами новому українському лоукостеру Bees Airline:
- з Києва – у Бургас, Іракліон, Родос, Батумі, Араксос, Аліканте, Барселону, Тирани, Варну і Ларнаки;
- з Одеси – у Тбілісі та Єреван;
- зі Львова – в Єреван.
Як повідомляє портал Avianews, Bees Airline отримав ще 16 дозволів на виконання чартерних рейсів.
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Чартерна мережа включає маршрути з Києва в Марса-Алам, Момбаси, Хургаду, Шарм-ель-Шейх, Анталію, Бодрум, Тіват.
З регіональних аеропортів літатимуть такі чартери:
- зі Львова – в Марса-Алам, Хургаду, Спліт, Анталію, Тіват;
- з Одеси – в Анталію;
- з Харкова – в Анталію і Тіват;
- з Кривого Рогу – в Тіват.
Зараз авіакомпанія вже літає по чартерним рейсам з Києва та Львова в Єгипет.
Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" розбиралися, чому досі не запрацював аеропорт у Черкасах.
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