Новий поїзд з'єднає Донецьку область і Дніпро – "Укрзалізниця"

Поїзд курсуватиме щоденно, крім середи, але в кінці липня в розкладі виникне тимчасова перерва

"Укрзалізниця" (УЗ) продовжила розширювати маршрутну мережу на літо та призначила поїзд № 826/825 Дніпро – Авдіївка. Поїзд курсуватиме з 24 червня щодня, крім середи. Він з'єднає Донецьку область і Придніпров'я.

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Сполучення при цьому буде відсутнім 27-31 липня через проведення планового ремонту на шляхах, повідомила пресслужба УЗ.

Поїзд № 826 відправлятиметься з Дніпра о 09:56 і прибуватиме в Авдіївки о 14:23.

Назад поїзд № 825 Авдіївка – Дніпро буде відправлятися о 15:19 і прибуватиме в Дніпро о 19:43.

Склад курсуватиме через 23 станції, зокрема Покровськ, Межову, Просяне, Чаплине та інші.

Нагадаємо, на початку літа "Укрзалізниця" призначила більше десятка "курортних" поїздів, що зв'язали морське узбережжя з віддаленими куточками країни.

Також "Укрзалізниця" відновила повідомлення Черкаси – Львів. Більше про новий маршрут дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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Крім того, з 1 липня " Укрзалізниця "продовжить в Чернігів маршрути поїздів № 43/44 Івано-Франківськ – Київ та № 118/117 Чернівці – Київ. У потяга буде додаткова зупинка на великий вузлової станції Ніжин.

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