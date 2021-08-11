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Новим в.о. голови "Укрзалізниці" призначили Камишіна

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
11 серпня, 14:55
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Кабмін звільнив з посади Івана Юрика, призначивши замість нього радника міністра інфраструктури
Камишін став новим в.о. голови "Укрзалізниці". Колаж: "Сьогодні"
Камишін став новим в.о. голови "Укрзалізниці". Колаж: "Сьогодні"

У середу, 11 серпня, Кабінет міністрів України звільнив з посади виконуючого обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Івана Юрика, який напередодні подав заяву про відставку, і замість нього призначив радника міністра інфраструктури Олександра Камишіна.

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Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду, повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.

Призначення Камишіна раніше уряду рекомендувала Наглядова рада, яка також розглянула рекомендацію Номінаційного комітету.

Водночас Іван Юрик продовжить виконувати свої обов'язки на посаді члена правління, відповідального за фінанси.

Нагадаємо, в березні цього року повноваження голови правління "Укрзалізниці" (УЗ) Володимира Жмака були достроково припинені. Виконання його обов'язків було покладено на Івана Юрика, який раніше вже був в.о. глави УЗ.

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