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Моря багато не буває. SkyUp запускає нові рейси в Хорватію

20 червня 2021 12:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

З'явилися нові рейси в Пулу, Спліт і Дубровник – літатимуть в основному два рази в тиждень по кожному маршруту

Фото: прес-служба SkyUp

Фото: прес-служба SkyUp

З 20 червня авіакомпанія SkyUp запускає рейси до Хорватії – у курортні міста.

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Про це повідомляє прес-служба перевізника.

"Моря забагато не буває. А відпочинок на узбережжі Адріатики — це тепле море аж до жовтня, а ще смачна кухня, чудові пейзажі і сила-силенна історичних пам'яток. Починаємо виконувати рейси з Києва у хорватські Пулу, Спліт і Дубровник", - йдеться у повідомленні.

Рейси курсуватимуть:

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  • Київ – Пула – Київ: з 20 червня щочетверга і щонеділі. Коштуватиме квиток від 2 149 грн в одну сторону.
  • Київ – Спліт – Київ: з 23 червня щосереди та щосуботи. Ціна стартує від 2 122 грн в одну сторону.
  • Київ – Дубровник – Київ: з 25 червня щоп’ятниці. Купити квиток можна буде від 2 829 грн в одну сторону.

Раніше ми повідомляли, що найбільші європейські лоукостер Ryanair і Wizz Air регулярно пропонують польоти за наднизькими тарифами, які дозволяють літати за 10-20 євро, а іноді навіть 5 євро в одну сторону. У той же час в 2021 фінансовому році собівартість перевезення одного пасажира у Ryanair склала 90 євро, у Wizz Air – 115 євро.

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