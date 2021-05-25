Небо закрили, а пошту – ні. Що тепер буде з доставкою листів і посилок до Білорусі

Через заборону авіасполучення між Україною і Білоруссю доставка листів і посилок в цю країну або з неї потребуватиме більше часу. Всі поштові відправлення з 26 травня будуть доставлятися тальки наземним транспортом. Про припинення доставки, однак, поки не йдеться.

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Про це повідомила пресслужба національного поштового оператора "Укрпошта".

"Компанія не використовуватиме авіатранспорт для доставки відправлень до Білорусі <...> з 00:00 26 травня. Через зміни способу доставки можливі зміни у строках доставки відправлень до Білорусі", – попередили в "Укрпошті".

Нагадаємо, примусова посадка в Мінську літака Ryanair і арешт білоруського опозиціонера Романа Протасевича, який летів цим рейсом з Афін до Вільнюса, може привести до того, що небо Білорусі стане безпольотним не тільки для України, але і для багатьох інших країн. До цього, зокрема, закликали на саміті Євросоюзу.

Відео: Сьогодні

Деякі держави відразу рекомендували своїм авіакомпаніям не літати через білоруський повітряний простір, ще низка країн планує про це офіційно заявити. Докладніше – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську