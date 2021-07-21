Не SkyUp єдиним. Ще один український лоукостер літатиме до Саудівської Аравії

Авіакомпанія вже отримала дозволу на польоти і планує возити саудівських туристів в Україну

Bees Airline зможе запустити чартери в Даммам / Фото: Wikipedia, Аеропорт "Київ"

Новий український лоукостер Bees Airline, який конкурує з більш старим вітчизняним перевізником SkyUp, слідом за ним отримав права на польоти до Саудівської Аравії. Крім того, компанія також планує відкрити сполучення з Бахрейном.

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Лоукостер вже отримав права на рейси в Державіаслужбі України. Регулятор дозволив авіакомпанії запустити з 26 липня чартерні рейси з Києва в портове місто Даммам на березі Перської затоки в Саудівській Аравії та розташований поруч Бахрейн, пише профільне видання Avianews.

На обох маршрутах максимальна частота польотів не може перевищувати одного разу на тиждень.

Гендиректор Bees Airline Євген Хайнацкий повідомив, що наразі авіакомпанія веде переговори з замовником рейсів: "У разі підписання контракту почнемо виконувати польоти. Це чартерні рейси, тому дата початку залежить від готовності замовника" .

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Він також уточнив, що поки йдеться про туризм з країн Перської затоки в Україну. Громадяни Бахрейну, Кувейту, Оману, Саудівської Аравія з 2020 року за рішенням президента України Володимира Зеленського можуть в'їжджати в Україну на строк до 90 днів без отримання візи.

"Інтерес підданих Саудівської Аравії до поїздок в Україну можна пояснити тим, що тут не так жарко, є різноманітна природа і порівняно низькі ціни на тлі закритих кордонів країн Євросоюзу для іноземних туристів", – вважають аналітики видання.

Нагадаємо, лоукостер SkyUp вже відкрив продажу квитків відразу на чотири напрямки з Києва та Львова в Саудівську Аравію. Також нещодавно у Львові вперше сів рейс SkyUp з цієї країни:

Також з Саудівської Аравії в Україну п'ять маршрутів запустив Flynas. Цей лоукостер вже літає до Києва, Львова і може запустити рейси до Одеси.