Знайшли причину: "Укрзалізниця" звільнить шістьох людей через аварію поїзда Київ – Запоріжжя

До сходу з рейок шести вагонів "Інтерсіті" Київ – Запоріжжя призвели грубі порушення в утриманні залізничних шляхів. Через це з Придніпровської залізниці звільнять шість керівників. Причина звільнення – "службова недбалість".
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" (УЗ) за підсумками службового розслідування. Зокрема, будуть звільнені люди, що займають такі посади:
- перший заступник начальника і головного інженера структурного підрозділу "Служба колії";
- начальник і заступник начальника структурного підрозділу "Запорізька дистанція колії".
- майстер, що виконував обов'язки головного інженера дистанції колії;
- старший майстер і бригадир структурного підрозділу "Запорізька дистанція колії".
Нагадаємо, шість з дев'яти вагонів "Інтерсіті" рейсу № 732 зійшли з рейок 29 березня. Машиністу поїзда вдалося уникнути великих жертв. Однак аварія привела до збоїв у графіку роботи залізниці.
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