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Знайшли причину: "Укрзалізниця" звільнить шістьох людей через аварію поїзда Київ – Запоріжжя

16 квітня, 10:31

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Завершилося розслідування інциденту з поїздом № 732. Звільнення через службову недбалість торкнуться співробітників Придніпровської залізниці

До сходу з рейок шести вагонів "Інтерсіті" Київ – Запоріжжя призвели грубі порушення в утриманні залізничних шляхів. Через це з Придніпровської залізниці звільнять шість керівників. Причина звільнення – "службова недбалість".

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" (УЗ) за підсумками службового розслідування. Зокрема, будуть звільнені люди, що займають такі посади:

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  • перший заступник начальника і головного інженера структурного підрозділу "Служба колії";
  • начальник і заступник начальника структурного підрозділу "Запорізька дистанція колії".
  • майстер, що виконував обов'язки головного інженера дистанції колії;
  • старший майстер і бригадир структурного підрозділу "Запорізька дистанція колії".

Нагадаємо, шість з дев'яти вагонів "Інтерсіті" рейсу № 732 зійшли з рейок 29 березня. Машиністу поїзда вдалося уникнути великих жертв. Однак аварія привела до збоїв у графіку роботи залізниці.

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Київ Укрзалізниця аварія Запоріжжя звільнення поїзда причина службова недбалість Інтерсіті

Джерело: Сьогодні

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