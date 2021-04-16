Знайшли причину: "Укрзалізниця" звільнить шістьох людей через аварію поїзда Київ – Запоріжжя

Завершилося розслідування інциденту з поїздом № 732. Звільнення через службову недбалість торкнуться співробітників Придніпровської залізниці

До сходу з рейок шести вагонів "Інтерсіті" Київ – Запоріжжя призвели грубі порушення в утриманні залізничних шляхів. Через це з Придніпровської залізниці звільнять шість керівників. Причина звільнення – "службова недбалість".

Реклама

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" (УЗ) за підсумками службового розслідування. Зокрема, будуть звільнені люди, що займають такі посади:

перший заступник начальника і головного інженера структурного підрозділу "Служба колії";

начальник і заступник начальника структурного підрозділу "Запорізька дистанція колії".

майстер, що виконував обов'язки головного інженера дистанції колії;

старший майстер і бригадир структурного підрозділу "Запорізька дистанція колії".

Нагадаємо, шість з дев'яти вагонів "Інтерсіті" рейсу № 732 зійшли з рейок 29 березня. Машиністу поїзда вдалося уникнути великих жертв. Однак аварія привела до збоїв у графіку роботи залізниці.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама