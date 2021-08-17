Національні авіалінії України можуть з'явиться вже цього року. Зеленський зустрівся з консультантами

Президент розповів консультантам із Франції про створення національного авіаперевізника, оскільки внутрішній ринок зараз не задовольняє усіх потреб

Володимир Зеленський обговорив з консультантами із Франції створення авіаліній України / колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський обговорив оптимальні моделі створення національного авіаперевізника України з директором французької консалтингової компанії Aerogestion Марком Роше.

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Про це повідомляє прес-служба президента.

Зеленський зазначив, що внутрішній ринок авіаперевезень в Україні не задовольняє всіх стратегічних потреб держави, тому було ухвалене рішення про створення національного авіаперевізника.

"Ми починаємо роботу. Цього року хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника", – розповів глава государтсва директору Aerogestion, зазначивши, що Україна охоче розгляне ідеї щодо реалізації цього проекту.

Президент додав, що його поява має забезпечити громадянам доступні та зручні перельоти між українськими регіонами, сприяти децентралізації міжнародних авіаперевезень та дати поштовх для розвитку туристичного потенціалу країни.

За словами Зеленського, цей проєкт вже отримав підтримку міжнародних партнерів. Зокрема, уряд Франції ініціював виділення гранту для забезпечення роботи консультанта.

Що кажуть консультанти

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Марк Роше зі свого боку зазначив, що український ринок авіакомпаній фрагментований і на ньому позначилася пандемія коронавірусу. Але незважаючи на це, можливості для створення національного авіаперевізника є.

"Я справді вважаю, що повітряний транспорт – чи не найактуальніший для України, для людей, зокрема в умовах кризи необхідно мати змогу подорожувати й вести нормальне життя", – сказав Марк Роше.

У зустрічі також взяли участь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр інфраструктури Олександр Кубрак, заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко та експерт компанії Aerogestion П'єр Денізе.

Компанію Aerogestion заснували у 1999 році Марк Роше і Домінік Грец, вона спеціалізується на розвитку та реструктуризації авіаліній. Згодом компанія розширила свою діяльність на сферу управління прибутком. Сьогодні в Aerogestion близько п'ятнадцяти консультантів, які мають в середньому 20-річний досвід роботи у сфері авіатранспорту і туризму, надають консультації з питань управління бізнесом, комерційної стратегії, управління прибутковістю, реструктуризації та трансформації компаній.

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