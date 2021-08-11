На трасі в Чернігівській області стартував капремонт одразу 11 ділянок

Ремонт 11 ділянок траси Н-07 Київ – Суми – Юнаківка почався в Чернігівській області перед Прилуками. Загальна протяжність цих ділянок – 75,2 км. Капітальний ремонт проводиться відповідно до міжнародних стандартів в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Після ремонту траса буде відповідати сучасним стандартам безпеки і навантаження, повідомили в "Укравтодорі".
"Повністю замінюється конструктив. Він посилений і більш витривалий. Зверху кладуть два шари асфальтобетону. Проїжджа частина зміцнюється по обидва боки ще на півметра за типом основного покриття. Робиться водовідведення. Зміцнюються узбіччя і укоси", – розповіли шляховики.
Поблизу смт Срібне вже поклали шар асфальтобетону. Особливу увагу дорожники приділяють організації системи водовідведення. Для пропуску води під дорогою проклали нові труби. Також встановлюються водостічні лотки на узбіччях.
- Протяжність дороги Н-07 в Чернігівській області становить майже 143 км. Дорогу збудували в 1965-1980 роках.
- Траса непридатна для сучасної навантаження. Місцями утворився сітка тріщин, вибоїни, навесні виникають ями.
- Всього за програмою "Велике будівництво" в цьому році в Чернігівській області планують відремонтувати 182 кілометри доріг державного значення.
Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу президента, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в цьому році планують оновити 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.
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