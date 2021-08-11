На трасі в Чернігівській області стартував капремонт одразу 11 ділянок

Роботи по оновленню автодороги Н-07 дійшли до Прилук; ремонт ведеться в рамках програми "Велике будівництво"

На трасі ремонтують одночасно 11 ділянок / Фото: Киевавтодор, Укравтодор

Ремонт 11 ділянок траси Н-07 Київ – Суми – Юнаківка почався в Чернігівській області перед Прилуками. Загальна протяжність цих ділянок – 75,2 км. Капітальний ремонт проводиться відповідно до міжнародних стандартів в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

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Після ремонту траса буде відповідати сучасним стандартам безпеки і навантаження, повідомили в "Укравтодорі".

"Повністю замінюється конструктив. Він посилений і більш витривалий. Зверху кладуть два шари асфальтобетону. Проїжджа частина зміцнюється по обидва боки ще на півметра за типом основного покриття. Робиться водовідведення. Зміцнюються узбіччя і укоси", – розповіли шляховики.

Поблизу смт Срібне вже поклали шар асфальтобетону. Особливу увагу дорожники приділяють організації системи водовідведення. Для пропуску води під дорогою проклали нові труби. Також встановлюються водостічні лотки на узбіччях.

Протяжність дороги Н-07 в Чернігівській області становить майже 143 км. Дорогу збудували в 1965-1980 роках.

Траса непридатна для сучасної навантаження. Місцями утворився сітка тріщин, вибоїни, навесні виникають ями.

Всього за програмою "Велике будівництво" в цьому році в Чернігівській області планують відремонтувати 182 кілометри доріг державного значення.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу президента, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в цьому році планують оновити 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.

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