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На Великдень і травневі українцям буде простіше поїхати в Карпати

16 квітня, 14:50

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

"Укрзалізниця" поділилася планами на додаткові поїзди та додаткові рейси на звичайних маршрутах

Напередодні травневих свят і Пасхи, коли в Україні будуть довгі вихідні, "Укрзалізниця" запланувала запуск мінімум 11 додаткових поїздів. Більшість з них будуть призначені для тих, хто відправиться у подорож до Карпат. Точний розклад ще не оголошений, але вже відомо, що додаткові поїзди курсуватимуть до Ужгорода, Рахова, Ковеля, Чернівці, Миколаєва, Маріуполя, Костянтинівки, Івано-Франківська, Одеси та Львова.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

Крім того, в травні призначать додаткові рейси регулярних поїздів. Поки що повідомляється про п'ять маршрутів:

  • № 29/30 Київ – Ужгород;
  • № 251/252 Харків – Миколаїв;
  • №774/773 Київ – Шостка;
  • №781/782 Черкаси – Київ;
  • № 137/138 Хмельницький – Лисичанськ.

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А маршрут поїзда № 779/780 Суми – Київ продовжать до станції Вінниця.

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Нагадаємо, з 11 квітня, "Укрзалізниця" відновила повноцінне курсування поїздів у Закарпатську область. А про те, як ходять потяги в Запорізькій і Хмельницькій областях, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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Укрзалізниця поїзда Великдень травневі вихідні травневі свята додаткові потяги

Джерело: Сьогодні

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