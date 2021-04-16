На Великдень і травневі українцям буде простіше поїхати в Карпати

Напередодні травневих свят і Пасхи, коли в Україні будуть довгі вихідні, "Укрзалізниця" запланувала запуск мінімум 11 додаткових поїздів. Більшість з них будуть призначені для тих, хто відправиться у подорож до Карпат. Точний розклад ще не оголошений, але вже відомо, що додаткові поїзди курсуватимуть до Ужгорода, Рахова, Ковеля, Чернівці, Миколаєва, Маріуполя, Костянтинівки, Івано-Франківська, Одеси та Львова.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Крім того, в травні призначать додаткові рейси регулярних поїздів. Поки що повідомляється про п'ять маршрутів:
- № 29/30 Київ – Ужгород;
- № 251/252 Харків – Миколаїв;
- №774/773 Київ – Шостка;
- №781/782 Черкаси – Київ;
- № 137/138 Хмельницький – Лисичанськ.
Читайте також: Знайшли причину: "Укрзалізниця" звільнить шістьох людей через аварію поїзда Київ – Запоріжжя
А маршрут поїзда № 779/780 Суми – Київ продовжать до станції Вінниця.
Нагадаємо, з 11 квітня, "Укрзалізниця" відновила повноцінне курсування поїздів у Закарпатську область. А про те, як ходять потяги в Запорізькій і Хмельницькій областях, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк