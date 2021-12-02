Між Україною та Ісландією з'являться прямі рейси – країни підписали угоду

Україна домовилася з Ісландією про пряме повітряне авіасполучення, тепер між країнами матимуть змогу запустити регулярні авіарейси.
Як повідомляє пресслужба МЗС України, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підписав відповідну угоду з головою МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Рейкдал Гилфадоттір.
"Угода не лише дозволить з'єднати Україну та Ісландію прямими регулярними авіарейсами. Вона створить нові можливості для подорожей і додатково відкриє нашу країну світу. Крім того, регулярне авіасполучення сприятиме розвитку туризму та бізнесу", – заявив Кулеба.
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Зазначимо, що угода встановлює умови для надання дозволу авіакомпаніям на регулярні польоти, визначає порядок рейсів між країнами та регулює ще багато інших аспектів.
Наразі пасажирам, які летять з України до Ісландії, доводиться робити кілька пересадок.
Нові рейси з України
Європейська авіакомпанія LOT відкриває новий рейс з України до Польщі – рейс виконуватимуть зі Львова до Нової Гури.
А нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines запустила перші рейси із Запоріжжя до Києва та з Києва до Львова. Ціна на квитки стартує від 800 гривень.
Раніше ми повідомляли, що авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" повідомляє про найактуальніші регулярні маршрути протягом осені. З міжнародного аеропорту "Бориспіль" пасажири можуть відлетіти до Львова чи Одеси.