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Між Україною та Ісландією з'являться прямі рейси – країни підписали угоду

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
2 грудня, 20:16
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Документ встановлює умови для видачі дозволу авіакомпаніям на регулярні польоти
Пасажирам, які летять з України до Ісландії, доводиться робити кілька пересадок
Пасажирам, які летять з України до Ісландії, доводиться робити кілька пересадок / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна домовилася з Ісландією про пряме повітряне авіасполучення, тепер між країнами матимуть змогу запустити регулярні авіарейси.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підписав відповідну угоду з головою МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Рейкдал Гилфадоттір.

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"Угода не лише дозволить з'єднати Україну та Ісландію прямими регулярними авіарейсами. Вона створить нові можливості для подорожей і додатково відкриє нашу країну світу. Крім того, регулярне авіасполучення сприятиме розвитку туризму та бізнесу", – заявив Кулеба.

Зазначимо, що угода встановлює умови для надання дозволу авіакомпаніям на регулярні польоти, визначає порядок рейсів між країнами та регулює ще багато інших аспектів.

Наразі пасажирам, які летять з України до Ісландії, доводиться робити кілька пересадок.

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Нові рейси з України

Європейська авіакомпанія LOT відкриває новий рейс з України до Польщі – рейс виконуватимуть зі Львова до Нової Гури.

А нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines запустила перші рейси із Запоріжжя до Києва та з Києва до Львова. Ціна на квитки стартує від 800 гривень.

Раніше ми повідомляли, що авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" повідомляє про найактуальніші регулярні маршрути протягом осені. З міжнародного аеропорту "Бориспіль" пасажири можуть відлетіти до Львова чи Одеси.

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