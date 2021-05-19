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МАУ знову скасувала рейси до Тель-Авіва

19 травня, 22:00

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Наразі рівень загрози авіаційної безпеки, за даними державного авіаційного регулятора України, підвищено

Літак української авіакомпанії МАУ

Літак української авіакомпанії МАУ / Фото: facebook.com/flyuia.ua

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з метою забезпечення безпеки пасажирів та екіпажу знову скасовує рейси з/до Тель-Авіва 19-22 (23) травня.

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Про це повідомляє пресслужба МАУ.

Зокрема, скасовані: PS1775/PS1776 19 травня; PS775/PS776 19, 20, 22 травня; PS777/PS778 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 травня і PS787/PS788 20-21 травня.

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Зазначимо, авіакомпанія скасовує всі рейси з/до Тель-Авіва починаючи з 13 травня 2021 року у зв'язку з відповідним міжнародним повідомленням для пілотів (NOTAM), виданим авіаційною владою Ізраїлю, а також для забезпечення безпеки пасажирів та екіпажу.

Нагадаємо, через бойові дій між Ізраїлем і Палестиною Міністерство закордонних справ закликало українців відмовитися від поїздок до цих країн.

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