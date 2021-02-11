МАУ скасувала половину рейсів за кордон: список напрямків

Авіакомпанія МАУ залишила в літньому розкладі 20 міжнародних маршрутів. Спочатку планувалися польоти за кордон за 43 напрямками.
У новий розклад МАУ потрапили тільки середньомагістральні рейси. Майже всі вони – з Києва, повідомляє профільне видання Avianews.
МАУ залишила такі міжнародні рейси на літо-2021:
- Київ – Амстердам.
- Київ – Лондон (Гатвік).
- Київ – Лондон (Хітроу).
- Київ – Париж.
- Київ – Дубай.
- Київ – Вільнюс.
- Київ – Мілан.
- Київ – Барселона.
- Київ – Каїр.
- Київ – Ларнака.
- Київ – Мюнхен.
- Київ – Женева.
- Київ – Тбілісі.
- Київ – Баку.
- Київ – Єреван.
- Київ – Стамбул.
- Одеса – Стамбул.
- Київ – Тель-Авів.
- Київ – Прага.
- Київ – Кишинів.
А внутрішня мережа маршрутів МАУ включатиме рейси з Києва до Херсона, Львів, Харків, Одесу, Дніпро, Івано-Франківськ та Запоріжжя. Польоти до цих міст будуть виконуватися спільно з авіакомпанією "Роза Вітрів".
Раніше також повідомлялося, що український лоукостер SkyUp запускає п'ять рейсів до Європи навесні 2021 року.
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