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МАУ скасувала половину рейсів за кордон: список напрямків

11 лютого, 16:39

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Літній розклад авіакомпанії зазнав істотних змін

Авіакомпанія МАУ залишила в літньому розкладі 20 міжнародних маршрутів. Спочатку планувалися польоти за кордон за 43 напрямками.

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У новий розклад МАУ потрапили тільки середньомагістральні рейси. Майже всі вони – з Києва, повідомляє профільне видання Avianews.

МАУ залишила такі міжнародні рейси на літо-2021:

  1. Київ – Амстердам.
  2. Київ – Лондон (Гатвік).
  3. Київ – Лондон (Хітроу).
  4. Київ – Париж.
  5. Київ – Дубай.
  6. Київ – Вільнюс.
  7. Київ – Мілан.
  8. Київ – Барселона.
  9. Київ – Каїр.
  10. Київ – Ларнака.
  11. Київ – Мюнхен.
  12. Київ – Женева.
  13. Київ – Тбілісі.
  14. Київ – Баку.
  15. Київ – Єреван.
  16. Київ – Стамбул.
  17. Одеса – Стамбул.
  18. Київ – Тель-Авів.
  19. Київ – Прага.
  20. Київ – Кишинів.

А внутрішня мережа маршрутів МАУ включатиме рейси з Києва до Херсона, Львів, Харків, Одесу, Дніпро, Івано-Франківськ та Запоріжжя. Польоти до цих міст будуть виконуватися спільно з авіакомпанією "Роза Вітрів".

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Раніше також повідомлялося, що український лоукостер SkyUp запускає п'ять рейсів до Європи навесні 2021 року.

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А якщо полетіти за кордон на романтичний вікенд не виходить, дізнавайтеся, як оригінально відсвяткувати День святого Валентина не виходячи з дому.

Нагадаємо, нещодавно в аеропорту Запоріжжя відкрився новий термінал:

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