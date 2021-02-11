МАУ скасувала половину рейсів за кордон: список напрямків

Авіакомпанія МАУ залишила в літньому розкладі 20 міжнародних маршрутів. Спочатку планувалися польоти за кордон за 43 напрямками.

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У новий розклад МАУ потрапили тільки середньомагістральні рейси. Майже всі вони – з Києва, повідомляє профільне видання Avianews.

МАУ залишила такі міжнародні рейси на літо-2021:

Київ – Амстердам. Київ – Лондон (Гатвік). Київ – Лондон (Хітроу). Київ – Париж. Київ – Дубай. Київ – Вільнюс. Київ – Мілан. Київ – Барселона. Київ – Каїр. Київ – Ларнака. Київ – Мюнхен. Київ – Женева. Київ – Тбілісі. Київ – Баку. Київ – Єреван. Київ – Стамбул. Одеса – Стамбул. Київ – Тель-Авів. Київ – Прага. Київ – Кишинів.

А внутрішня мережа маршрутів МАУ включатиме рейси з Києва до Херсона, Львів, Харків, Одесу, Дніпро, Івано-Франківськ та Запоріжжя. Польоти до цих міст будуть виконуватися спільно з авіакомпанією "Роза Вітрів".

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