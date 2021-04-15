Лоукостер раптово закрив продаж квитків на 15 рейсів з України

Лоукост-авіакомпанія SkyUp виключила з системи бронювання 15 маршрутів з України в Європу. Ці рейси перевізник планував запустити в літньому розкладі польотів. Тепер не можна купити квитки на такі маршрути:
- з Києва ( "Бориспіль") до Берліна, Ганновера, Нюрнберг, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен, Штутгарт, Копенгаген, Стокгольм, Острави;
- зі Львова – в Аліканте, Лодзь, Бергамо, Париж і Прагу.
Про це повідомило профільне видання Avianews. Лоукостер поки що не прокоментував своє рішення, але зазвичай закриття продажів квитків відбувається, коли авіаперевізник відмовляється від польотів і скасовує рейси.
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"В цьому випадку це може бути пов'язано з низьким попитом на маршрути в Європу через те, що країни ЄС досі не назвали дату відкриття своїх кордонів для туристів з України", – вважають аналітики видання.
Нагадаємо, ірландський лоукостер Ryanair запускає 18 "літніх" маршрутів з України. До речі, недавно в літаку Ryanair п'яний пасажир побився з екіпажем через прохання надіти маску:
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