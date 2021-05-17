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Лоукостер SkyUp раптово закрив рейс Запоріжжя – Львів і переніс старт польотів в Одесу

17 травня, 20:04

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Пасажирам, які купували квитки не на сайті авіакомпанії, доведеться звернутися до своїх посередників, щоб повернути гроші

SkyUp скоротив маршрутну мережу в Україні

SkyUp скоротив маршрутну мережу в Україні / Фото: facebook.com/skyup.aero

Український лоукостер SkyUp Airlines, який вже відмовився від 33 міжнародних маршрутів, також закрив рейси Запоріжжя – Львів і відстрочив запуск рейсів Запоріжжя – Одеса. Польоти по обох напрямках повинні були початися 29 травня. Від рейсів до Львова перевізник відмовився, польоти в Одесу перенесли на 2 червня.

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Про це повідомило профільне видання Avianews. Причину рішення в авіакомпанії не назвали. В цілому внутрішня маршрутна мережа SkyUp влітку 2021 року включатиме чотири напрямки: Київ – Одеса, Львів – Одеса, Запоріжжя – Одеса, Харків – Одеса.

Тим, хто вже забронював квитки на скасовані рейси на сайті SkyUp, зарахують компенсацію на особистий баланс пасажира. Ці кошти можна використовувати для покупки нових квитків або вивести на банківську карту.

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Тим же, хто купив квиток через агентство, необхідно звернутися за місцем оформлення бронювання для уточнення можливостей повернення коштів.

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Пасажирам скасованих рейсів Запоріжжя – Одеса і Одеса – Запоріжжя авіакомпанія також дозволить безкоштовно перенести виліт на найближчу дату, в яку виконується рейс.

Нагадаємо, в травні і червні SkyUp зробить кілька спеціальних рейсів з України до Фінляндії. Вони призначені насамперед для сезонних працівників.

Крім того, через підвищений попит з боку туристів з 7 червня SkyUp подвоїть кількість рейсів з Києва до Алмати та назад.

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