Легендарний плавучий кран "Захарій" повернувся на "Велике будівництво" в Запоріжжі

Кран відремонтували після травневого інциденту, він вже проводить роботи з будівництва запорізьких мостів

У Запоріжжі після ремонту на Херсонському судноремонтному заводі повернувся найпотужніший у Європі плавкран LK-800 "Захарій". Він одразу ж приступив до роботи з будівництва запорізьких мостів, які є флагманським об'єктом програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

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"Захарій" вже встановлює другу секцію прогонової будови вантового моста, повідомила Запорізька ОДА.

Після установки в квітні першої секції "Захарій" на початку травня зазнав пошкодження, зіткнувшись з підводною скелею. За час ремонту крана на будівельному майданчику в Кривий бухті мостобудівники зібрали вже 6 прогонових секцій, до монтажу яких приступив відремонтований LK-800. П'ять з них "Захарій" встановить на верховій частині, ще одну – в низовий частині моста. Для всього вантового моста знадобиться 12 прогонових секцій.

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Запорізькі мости є великим мостовим комплексом протяжністю 9 км. До його складу входять 6 транспортних розв'язок і 27 штучних споруд, у тому числі дві позакласні будови – вантовий і балочний мости. Рух по першій черзі балочного моста, що з'єднує Хортицький район Запоріжжя з островом Хортиця, було відкрито в кінці минулого року.

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Будівництво ведеться під незалежним технічним наглядом з боку "Укравтодору" і австрійської компанії iC-consulenten.

Запорізькі мости почали будувати ще у 2004 році, але незабаром роботи були заморожені. Будівництво відновилося лише в 2020 році в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Нагадаємо, також найближчим часом у Києві "Укравтодор" почне добудову всіх розв'язок Дарницького моста. Про це раніше заявив заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

А про те, як погані дороги впливають на людей, чи є в України гроші на масштабні ремонти і багато іншого, дізнавайтеся в репортажі-розслідуванні "Слідами Великого будівництва":