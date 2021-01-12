Купити квитки на поїзд тепер можна через Viber і Telegram

"Укрзалізниця" (УЗ) запустила чат-боти у Viber і Telegram. Через них можна:
- купувати і повертати квитки;
- замовляти їжу в поїздку;
- переглядати розклад поїздів;
- дізнаватися про час прибуття потяга, запізнення, номер платформи і колії.
Про це повідомила пресслужба УЗ. У першій версії функції поширюються тільки на потяги "Інтерсіті+".
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Платити за квитки можна безпосередньо в боті, прив'язавши свою платіжну карту в електронному гаманці або використовуючи Google Pay, Apple Pay і Viber Chatbot Payments.
Бот "говорить" трьома мовами – українською, англійською і російською.
Раніше новини "Сьогодні" розповідали про послуги "Укрзалізниці" з доставлення ручної поклажі. Багаж можуть привезти або з вокзалу на вокзал, або адресно – від дверей до дверей. Про те, які переваги цієї послуги і скільки вона коштує, дивіться в сюжеті:
Також повідомляли, що в Україні пустять новий потяг "Інтерсіті" з Києва до Черкас.
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