Купити квитки на поїзд тепер можна через Viber і Telegram

У чат-боті також можна замовити їжу в подорож

"Укрзалізниця" (УЗ) запустила чат-боти у Viber і Telegram. Через них можна:

купувати і повертати квитки;

замовляти їжу в поїздку;

переглядати розклад поїздів;

дізнаватися про час прибуття потяга, запізнення, номер платформи і колії.

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Про це повідомила пресслужба УЗ. У першій версії функції поширюються тільки на потяги "Інтерсіті+".

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Платити за квитки можна безпосередньо в боті, прив'язавши свою платіжну карту в електронному гаманці або використовуючи Google Pay, Apple Pay і Viber Chatbot Payments.

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Бот "говорить" трьома мовами – українською, англійською і російською.

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Раніше новини "Сьогодні" розповідали про послуги "Укрзалізниці" з доставлення ручної поклажі. Багаж можуть привезти або з вокзалу на вокзал, або адресно – від дверей до дверей. Про те, які переваги цієї послуги і скільки вона коштує, дивіться в сюжеті:

Також повідомляли, що в Україні пустять новий потяг "Інтерсіті" з Києва до Черкас.

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