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Купити квитки на поїзд тепер можна через Viber і Telegram

12 січня, 13:20

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У чат-боті також можна замовити їжу в подорож

"Укрзалізниця" (УЗ) запустила чат-боти у Viber і Telegram. Через них можна:

  • купувати і повертати квитки;
  • замовляти їжу в поїздку;
  • переглядати розклад поїздів;
  • дізнаватися про час прибуття потяга, запізнення, номер платформи і колії.
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Про це повідомила пресслужба УЗ. У першій версії функції поширюються тільки на потяги "Інтерсіті+".

Читайте також: В Україні подорожчають залізничні квитки: коли і наскільки

Платити за квитки можна безпосередньо в боті, прив'язавши свою платіжну карту в електронному гаманці або використовуючи Google Pay, Apple Pay і Viber Chatbot Payments.

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Бот "говорить" трьома мовами – українською, англійською і російською.

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Раніше новини "Сьогодні" розповідали про послуги "Укрзалізниці" з доставлення ручної поклажі. Багаж можуть привезти або з вокзалу на вокзал, або адресно – від дверей до дверей. Про те, які переваги цієї послуги і скільки вона коштує, дивіться в сюжеті:

Також повідомляли, що в Україні пустять новий потяг "Інтерсіті" з Києва до Черкас.

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Укрзалізниця квитки поїзда Viber Telegram чат-бот

Джерело: Сьогодні

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