"Червоні зони" карантину закриють для транспорту? Як ходитимуть поїзди й автобуси

В Україні змінюють правила введення транспортних обмежень у "червоних зонах" карантину, якими визначено вже 8 областей. Тепер заборони будуть вводитися не автоматично після попадання регіону до списку "червоних", а за підсумками рішень спеціальних комісій для кожної області.

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Тобто поки що розклад руху поїздів у Києві, Одеській і Сумській області залишається без змін. Обмеження на висадку та посадку пасажирів не введуть до того, як комісії не приймуть рішення, пояснили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Рішення по Києву очікується до кінця дня 22 березня, уточнили в УЗ.

Крім того, за словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, обмежити можуть і рух автомобільного транспорту, в тому числі міжобласного сполучення.

Що точно не заборонять?

Транзитні перевезення; Перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів (разом з водієм) становить не більше 5 людей (діти до 14 років не беруться до уваги); Перевезення службовим транспортом та транспортом, який орендують підприємства. Пасажирів має бути не більше, ніж місць для сидіння. Такі перевезення можуть здійснюватися тільки за узгодженими заздалегідь маршрутами; Міжнародні перевезення автомобільним транспортом за наявності негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не більше ніж за 48 годин до поїздки.

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Нагадаємо, в "червоній зоні" карантину з 22 березня знаходяться вісім регіонів: Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Київська, Одеська та Сумська області.

При цьому обмеження на продаж квитків і висадку/посадку пасажирів поїздів вже введені в чотирьох областях – Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській та Закарпатській. "Укрзалізниця" призначає спеціальні рейси, щоб люди могли виїхати або в'їхати в "червоні зони".

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