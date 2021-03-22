Русский
$ 27,72
32,95
  1. Новини економіки
  2. Новини транспорту

"Червоні зони" карантину закриють для транспорту? Як ходитимуть поїзди й автобуси

22 березня, 14:07

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Обмеження тепер визначаються за новими правилами

В Україні змінюють правила введення транспортних обмежень у "червоних зонах" карантину, якими визначено вже 8 областей. Тепер заборони будуть вводитися не автоматично після попадання регіону до списку "червоних", а за підсумками рішень спеціальних комісій для кожної області.

Реклама

Тобто поки що розклад руху поїздів у Києві, Одеській і Сумській області залишається без змін. Обмеження на висадку та посадку пасажирів не введуть до того, як комісії не приймуть рішення, пояснили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Рішення по Києву очікується до кінця дня 22 березня, уточнили в УЗ.

Крім того, за словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, обмежити можуть і рух автомобільного транспорту, в тому числі міжобласного сполучення.

В тренді
Полювання на антикваріат. Що шукати на блошиних ринках, щоб розбагатіти?

Що точно не заборонять?

  1. Транзитні перевезення;
  2. Перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів (разом з водієм) становить не більше 5 людей (діти до 14 років не беруться до уваги);
  3. Перевезення службовим транспортом та транспортом, який орендують підприємства. Пасажирів має бути не більше, ніж місць для сидіння. Такі перевезення можуть здійснюватися тільки за узгодженими заздалегідь маршрутами;
  4. Міжнародні перевезення автомобільним транспортом за наявності негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не більше ніж за 48 годин до поїздки.

Читайте також: В Україні перекроюють розклад поїздів: нові маршрути будуть вводити в 3 етапи

Реклама

Нагадаємо, в "червоній зоні" карантину з 22 березня знаходяться вісім регіонів: Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Київська, Одеська та Сумська області.

При цьому обмеження на продаж квитків і висадку/посадку пасажирів поїздів вже введені в чотирьох областях – Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській та Закарпатській. "Укрзалізниця" призначає спеціальні рейси, щоб люди могли виїхати або в'їхати в "червоні зони".

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

транспорт Укрзалізниця поїзда карантин правила поїздки перевезення автобуси обмеження автобусне сполучення залізничне сполучення червона зона

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Нова пошта" підвищила тарифи: скільки тепер коштують посилкиТранспорт
Київ залишать без потягів через
Київ залишать без потягів через "червону зону"? Як працюватиме залізничне сполученняТранспорт
В Україні перекроюють розклад поїздів: нові маршрути будуть вводити в 3 етапи
В Україні перекроюють розклад поїздів: нові маршрути будуть вводити в 3 етапиТранспорт
У Києві запустили City Express: маршрут і розклад
У Києві запустили City Express: маршрут і розкладТранспорт
Ryanair запускає 18
Ryanair запускає 18 "літніх" маршрутів з України: списокТранспорт
В Україні може з'явитися перший автобан – Шмигаль
В Україні може з'явитися перший автобан – ШмигальТранспорт

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти