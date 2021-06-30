Конкуренція "Жулянам": аеропорт "Житомир" стане міжнародним

Місцева влада сподівається, що повітряна гавань залучить великі авіакомпанії та почне повноцінну роботу вже наступного року

В аеропорту "Житомир" відкриють пункт пропуску через державний кордон України. Тобто ця повітряна гавань зможе приймати і відправляти міжнародні рейси. Пункт пропуску буде працювати як для пасажирських, так і для вантажних перевезень.

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Таке рішення прийняв Кабінет міністрів України на засіданні 30 червня.

"Відкрити міжнародний пункт пропуску через державний кордон в аеропорту "Житомир" для вантажного та пасажирського повітряного сполучення з постійним режимом функціонування і цілодобовим режимом роботи", – йдеться в розпорядження уряду.

Місцева влада розраховує, що житомирський аеропорт зможе залучити іноземні авіакомпанії.

"Нам потрібно в 2022 році запустити аеропорт, тому що аеропорт "Київ" (Жуляни) в 2023 році стає на повну реконструкцію: він більше року не буде працювати, і це дає нам можливість залучити авіакомпанії в Житомир" , – пояснював в інтерв'ю виданню Житомир.info мер міста Сергій Сухомлин.

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розпорядження Кабміну

У Кабміні також розраховують, що міжнародне авіасполучення залучить інвестиції в регіон, а також підвищить туристичний потенціал області.

Аеропорт "Житомир" існує з 1939 року. З 1990 року з нього перестали здійснювати рейси, в результаті в 2011 році повітряна гавань позбулася сертифіката цивільного аеропорту. У 2015 році сертифікат аеропорту повернули, але рейси почали відновлюватися тільки в 2016 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіакомпанії збігають з аеропорту "Київ" в "Бориспіль".

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