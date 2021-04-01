Київ закриють з 5 квітня? Як ходитимуть потяги

Висадка та посадка пасажирів потягів у Києві та Київській області поки що не буде обмежена, незважаючи на те, що громадський транспорт переходить на роботу за спецперепустками з 5 квітня. Розклад на залізниці теж залишається без змін – це стосується як поїздів далекого прямування, так і електричок.

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Про це заявила "Укрзалізниця".

У компанії пояснили, що не запроваджуватимуть обмеження до відповідного розпорядження спеціальних комісій.

Нагадаємо, в Україні змінили правила вступу транспортних обмежень в "червоних зонах". Тепер заборони вводять не автоматично після попадання регіону в список "червоних", а за підсумками рішень спеціальних комісій по кожній області.

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При цьому в КМДА раніше запевнили, що міжміський автотранспорт в Києві буде працювати навіть під час жорсткого карантину 5-16 квітня.

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А про те, як кияни відреагували на введення транспортних обмежень, дивіться в сюжеті новин "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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